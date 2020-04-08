«Если судьба моя заразиться — заражусь»: Выстраиваются в очереди «затылок в затылок» ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска

Старшему поколению не страшен коронавирус. В масках и без они по старинке рассчитываются за коммуналку в кассах РКЦ.

Старшее поколение предпочитает оплачивать коммуналку через кассы

7 апреля, днем, возле кассы РКЦ на Ленина, 18 в Бердске собрался народ. В основном пенсионеры коротают время на свежем воздухе, чтобы оплатить коммунальные услуги.

— Я только подошла. У меня нет личного кабинета, поэтому я не могу платить онлайн. Я старенькая, мне 77 лет. Я по старинке лучше заплачу. Заразиться коронавирусом не боюсь. Я маску надела! — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Романовна.

На дверях кассы предупреждение: Нахождение в кассовом помещении не более двух плательщиков. Вход только в защитных масках.



Однако в масках далеко не все посетители. Женщины более сознательны и надевают маски, некоторые мужчины стоят без них.В кассе РКЦ в торговом центре «Европа» также объявление предупреждающее, что вход только в защитных масках, нахождение в кассовом помещении по количеству кассиров, не более трех человек.

Кассир в маске обслуживает посетительницу, которая, увидев, что фотографирую, говорит:

— Заметьте соблюдаем дистанцию!

И правда, в кассовом помещение пока работал один кассир, была одна женщина. Потом подошла следующая.



Несколько человек стоят в очереди.

— Если бы был дома компьютер, конечно, платила бы онлайн. Поэтому стоим. Заразиться не боюсь. Потому что неизвестно, чем болели в декабре с высокой температурой и сухим кашлем,- призналась женщина за 50, не пожелавшая назвать свое имя.

Пенсионерка Людмила Алексеевна рассказала, что у нее тоже нет возможности оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн- сервисов. Заразиться коронавирусом не боится.

— Если судьба мне заразиться- то заражусь, нет- значит нет,- сказала горожанка.

Автор видео Елена Белоусова