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«Если судьба моя заразиться — заражусь»: Выстраиваются в очереди «затылок в затылок» ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска

21:15 08.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Старшему поколению не страшен коронавирус. В масках и без они по старинке рассчитываются за коммуналку в кассах РКЦ.

Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска
Старшее поколение предпочитает оплачивать коммуналку через кассы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска

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7 апреля, днем, возле кассы РКЦ на Ленина, 18 в Бердске собрался народ. В основном пенсионеры коротают время на свежем воздухе, чтобы оплатить коммунальные услуги.
— Я только подошла. У меня нет личного кабинета, поэтому я не могу платить онлайн. Я старенькая, мне 77 лет. Я по старинке лучше заплачу. Заразиться коронавирусом не боюсь. Я маску надела! — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Романовна.

На дверях кассы предупреждение: Нахождение в кассовом помещении не более двух плательщиков. Вход только в защитных масках.

Однако в масках далеко не все посетители. Женщины более сознательны и надевают маски, некоторые мужчины стоят без них.
В кассе РКЦ в торговом центре «Европа» также объявление предупреждающее, что вход только в защитных масках, нахождение в кассовом помещении по количеству кассиров, не более трех человек.

Кассир в маске обслуживает посетительницу, которая, увидев, что фотографирую, говорит:
— Заметьте соблюдаем дистанцию!
И правда, в кассовом помещение пока работал один кассир, была одна женщина. Потом подошла следующая.

Несколько человек стоят в очереди.

— Если бы был дома компьютер, конечно, платила бы онлайн. Поэтому стоим. Заразиться не боюсь. Потому что неизвестно, чем болели в декабре с высокой температурой и сухим кашлем,- призналась женщина за 50, не пожелавшая назвать свое имя.
Пенсионерка Людмила Алексеевна рассказала, что у нее тоже нет возможности оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн- сервисов. Заразиться коронавирусом не боится.
— Если судьба мне заразиться- то заражусь, нет- значит нет,- сказала горожанка.

Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска
Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска
Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска
Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска
Если судьба моя заразиться заражусь: Выстраиваются в очереди затылок в затылок ради оплаты коммуналки к кассам РКЦ жители Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Как вы оплачиваете коммунальные услуги?

аксакал, 08 апреля 2020 10:07
Нашли тоже мне проблему - купил маску, заплатил за квартиру. Зачем весь этот хайп ?
Аноним, 08 апреля 2020 10:52
В чём проблема, на фото всё нормально, зачем сеять панику на пустом месте...
Аноним, 08 апреля 2020 20:20
Где купить маску?
Аноним, 08 апреля 2020 21:32
Штрафовать будут?
Здравый смысл есть?
Если человек пошёл по городу ( в парк, лес, возле дома) его можно оштрафовать, а так нет.
Основной источник заразы на сегодня это представители власти

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