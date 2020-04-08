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Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID-19

18:00 08.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Жители гуляют по городу и в парках. Людям старшего поколения и молодежи не сидится дома.

Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Бердчане гуляют по городу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19

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C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома. «Курьер. Среда. Бердск» 8 апреля прогулялся по излюбленными горожанами местам для отдыха.
На аллеях городского парка пустовато. На детской и спортивных площадках — никого. Возле скульптурной композиции «Аисты» нет желающих сфотографироваться. Но мамы с колясками неспешно прогуливаются. Подростки катаются на роликах и великах.

На площади Горького возле стаи голубей проходят пенсионеры. Птицы чувствуют себя полноправными хозяевами, коротая время не только на асфальте, но и на лавочках.

В парке Победы людей почти нет. В обычное время здесь частенько тренируются спортсмены.

Как признаются «Курьер. Среда. Бердск» пожилые горожане, они выбираются на улицу только в магазин и в аптеку.
— Выхожу на улицу один раз в два дня купить продукты. Чтобы не заболеть коронавирусом, когда прихожу домой мою руки,- рассказала пенсионерка Людмила.
По данным оперативного штаба Бердска на 8 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 165 жителей города, из них 49 детей. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19
Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID 19

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Часто выходите из дома?

Светлана, 08 апреля 2020 18:26
Серьезно? К Родине приезжайте. Жизнь кипит. Все гуляют везде. В магазинах в масках единицы. Никакой дистанции не соблюдается. Машин на дороге- море.Остановки заполнены людьми.

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