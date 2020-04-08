Поток гуляющих: Мамочки, коляски с детьми, пенсионеры, подростки на роликах и великах гуляют по Бердску в COVID-19

Жители гуляют по городу и в парках. Людям старшего поколения и молодежи не сидится дома.

Бердчане гуляют по городу

C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома. «Курьер. Среда. Бердск» 8 апреля прогулялся по излюбленными горожанами местам для отдыха.

На аллеях городского парка пустовато. На детской и спортивных площадках — никого. Возле скульптурной композиции «Аисты» нет желающих сфотографироваться. Но мамы с колясками неспешно прогуливаются. Подростки катаются на роликах и великах.

На площади Горького возле стаи голубей проходят пенсионеры. Птицы чувствуют себя полноправными хозяевами, коротая время не только на асфальте, но и на лавочках.



В парке Победы людей почти нет. В обычное время здесь частенько тренируются спортсмены.

Как признаются «Курьер. Среда. Бердск» пожилые горожане, они выбираются на улицу только в магазин и в аптеку.

— Выхожу на улицу один раз в два дня купить продукты. Чтобы не заболеть коронавирусом, когда прихожу домой мою руки,- рассказала пенсионерка Людмила.

По данным оперативного штаба Бердска на 8 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 165 жителей города, из них 49 детей. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова