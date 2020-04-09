Пять новых пациентов с коронавирусом на утро 9 апреля зарегистрировано в Новосибирской области. Один из них никуда не летал

Пациенты – две женщины и трое мужчин. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы.

Коронавирус наступает на Новосибирскую область

По данным оперативного штаба на 11 утра 9 апреля в Новосибирской области зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19.

Пациенты – две женщины и трое мужчин. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 9 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 11 человек с подтвержденным диагнозом. 7 пациентов здоровы и выписаны из стационара.

Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18.

Пути заражения:

3 человека прилетели из Москвы

3 – близкие контакты с инфицированными родственниками



2 – Великобритания2 – Таиланд1 – Швейцария1 – ОАЭ1 – Франция1 – Италия1 – Турция1 – Германия1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды1 – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.