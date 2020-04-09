Пять новых пациентов с коронавирусом на утро 9 апреля зарегистрировано в Новосибирской области. Один из них никуда не летал

По данным оперативного штаба на 11 утра 9 апреля в Новосибирской области зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19.
Пациенты – две женщины и трое мужчин. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.
В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 9 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 11 человек с подтвержденным диагнозом. 7 пациентов здоровы и выписаны из стационара.
Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18.
Пути заражения:
3 человека прилетели из Москвы
3 – близкие контакты с инфицированными родственниками
2 – Таиланд
1 – Швейцария
1 – ОАЭ
1 – Франция
1 – Турция
1 – Германия
1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды
1 – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.