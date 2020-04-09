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Штрафы за нарушения режима самоизоляции законны в Бердске, разъяснила прокуратура

20:45 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Принятые меры из-за распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области не нарушают конституционные права россиян, объяснили в прокуратуре.

Штрафы за нарушения режима самоизоляции законны в Бердске, разъяснила прокуратура
Они не соблюдали режим самоизоляции и продолжали жить обычной жизнью
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Штрафы за нарушения режима самоизоляции законны в Бердске, разъяснила прокуратура

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В связи с вопросами о соблюдении конституционных прав граждан при реализации принятых органами государственной власти Новосибирской области мер, направленных на «самоизоляцию» граждан и привлечении к административной ответственности за их нарушение, разъясняем.
Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Статьей 74 Конституции Российской Федерации установлено, что ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей.

В соответствии с ч. 10 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при введении режима повышенной готовности решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации могут приниматься дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
• ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,
• меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Поскольку на территории Новосибирской области в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п с 14 часов 00 минут 18.03.2020 введен режим повышенной готовности, Губернатором Новосибирской области в соответствии с постановлением от 31.03.2020 № 48 приняты меры, направленные на минимизацию распространения на территории Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечение безопасности и защиту жизни и здоровья людей.
Данные меры не являются ограничением конституционных прав граждан, поскольку приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на их защиту.

Кроме того, в соответствии с частью 2 ст. 50 Федерального закона от № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки.

Поскольку Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, необходимо выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, требование по изоляции в домашних условиях действует независимо от волеизъявления гражданина.
За нарушение требований, установленных в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, граждане могу быть привлечены

к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанный период законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), а также по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Источник: Прокуратура НСО

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От редакции

Соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 09 апреля 2020 13:00
НВР:
нет
Аноним, 09 апреля 2020 13:04
Оказывается, у нас постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п с 14 часов 00 минут 18.03.2020 введен "режим повышенной готовности", а не "самоизоляция".

Какой бардак в стране! Они даже не смогли друг с другом договориться одинаково врать)))
Аноним, 09 апреля 2020 21:31
Вот она и лазейка ))))) Ну это обычная практика для российского "правосудия"
Аноним, 09 апреля 2020 14:25
До этого соблюдал, сейчас уже не буду, хватит...
Аноним, 09 апреля 2020 14:40
Почему предпринимателям помощь не оказывают? На Что сидеть дома???
Аноним, 09 апреля 2020 15:44
На прибыль, которая была ранее. Или они работали всё в ноль/минус и из любви к искусству?
Аноним, 09 апреля 2020 21:36
Анониму 15:44
В связи с низкой покупательной способностью населения России, бизнес сейчас выживает из последних сил. От того что он исчезнет, поверьте, вам легче жить не станет!!! От слова совсем.
MaG, 09 апреля 2020 22:25
все это балтология... закон как дышло куда повернул туда и вышло... еще во всей этой писанине писаки забыли упомянуть о статье 37 Конституции РФ право на труд...

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