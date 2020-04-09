Штрафы за нарушения режима самоизоляции законны в Бердске, разъяснила прокуратура

Они не соблюдали режим самоизоляции и продолжали жить обычной жизнью

В связи с вопросами о соблюдении конституционных прав граждан при реализации принятых органами государственной власти Новосибирской области мер, направленных на «самоизоляцию» граждан и привлечении к административной ответственности за их нарушение, разъясняем.

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Статьей 74 Конституции Российской Федерации установлено, что ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей.

В соответствии с ч. 10 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при введении режима повышенной готовности решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации могут приниматься дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

• ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,

• меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Поскольку на территории Новосибирской области в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п с 14 часов 00 минут 18.03.2020 введен режим повышенной готовности, Губернатором Новосибирской области в соответствии с постановлением от 31.03.2020 № 48 приняты меры, направленные на минимизацию распространения на территории Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечение безопасности и защиту жизни и здоровья людей.

Данные меры не являются ограничением конституционных прав граждан, поскольку приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на их защиту.

Кроме того, в соответствии с частью 2 ст. 50 Федерального закона от № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки.

Поскольку Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, необходимо выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, требование по изоляции в домашних условиях действует независимо от волеизъявления гражданина.

За нарушение требований, установленных в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, граждане могу быть привлечены

к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанный период законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), а также по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Источник: Прокуратура НСО