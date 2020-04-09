Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция

Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако нужно понимать, что причины, по которым гражданин решил сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами.

При остановке транспортного средства, автоинспекторы осуществляют проверку водителя на наличие у него предписанного карантина по короновирусной инфекции

Правоохранители напоминают жителям города о том, что в Новосибирской области действует режим самоизоляции, в период которого не рекомендуется без уважительной причины покидать место проживания.

Уважительной причиной при этом может стать передвижение до места работы и обратно, если существует реальная угроза жизни и здоровью, посещение ближайшего к дому магазина или аптеки, выгул домашних животных. Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако нужно понимать, что причины, по которым гражданин решил сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами. То есть нельзя просто перемещаться по городу, подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье других граждан, а уж тем более, с нарушением Правил дорожного движения.

При остановке транспортного средства, автоинспекторы осуществляют проверку водителя на наличие у него предписанного карантина по короновирусной инфекции, а также уточняется цель поездки. Многие водители при проверке подтвердили необходимость своего передвижения по городу справкой с места работы. Каждый участник дорожного движения получил от автоинспекторов специальную памятку о правилах поведения в период ограничений.

ГУ МВД России по Новосибирской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков.



Источник: 54.мвд.рф