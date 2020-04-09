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Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция

15:33 09.04.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако нужно понимать, что причины, по которым гражданин решил сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами.

Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
При остановке транспортного средства, автоинспекторы осуществляют проверку водителя на наличие у него предписанного карантина по короновирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция

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Правоохранители напоминают жителям города о том, что в Новосибирской области действует режим самоизоляции, в период которого не рекомендуется без уважительной причины покидать место проживания.

Уважительной причиной при этом может стать передвижение до места работы и обратно, если существует реальная угроза жизни и здоровью, посещение ближайшего к дому магазина или аптеки, выгул домашних животных. Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако нужно понимать, что причины, по которым гражданин решил сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами. То есть нельзя просто перемещаться по городу, подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье других граждан, а уж тем более, с нарушением Правил дорожного движения.

При остановке транспортного средства, автоинспекторы осуществляют проверку водителя на наличие у него предписанного карантина по короновирусной инфекции, а также уточняется цель поездки. Многие водители при проверке подтвердили необходимость своего передвижения по городу справкой с места работы. Каждый участник дорожного движения получил от автоинспекторов специальную памятку о правилах поведения в период ограничений.

ГУ МВД России по Новосибирской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков.

Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция
Кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полиция

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Нарушаете режим самоизоляции?

Аноним, 09 апреля 2020 15:41
"Уважительной причиной при этом может стать..посещение ближайшего к дому магазина или аптеки, "
правительство же разрешило посещать гипер-супермаркеты....а они то могут быть неблизко...) и что , за это тоже штрафовать?
Аноним, 09 апреля 2020 16:07
Если перевести на русский - штрафовать будем на глазок выискивая самых беззащитных

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