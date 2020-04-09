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Привезли коронавирус из Москвы, Таиланда и Турции в Новосибирскую область. Всего 18 заразившихся в регионе на 9 апреля

18:40 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За день выявлено 5 новых случаев COVID-19 в Новосибирске. Госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. 7 человек выздоровели и выписаны из стационара.

Привезли коронавирус из Москвы, Таиланда и Турции в Новосибирскую область. Всего 18 заразившихся в регионе на 9 апреля
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Привезли коронавирус из Москвы, Таиланда и Турции в Новосибирскую область. Всего 18 заразившихся в регионе на 9 апреля

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Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Новосибирской области. О текущей эпидемиологической ситуации в регионе рассказал на брифинге 9 апреля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

За сутки подтверждено пять новых пациентов. Три случая завозные – из Москвы, Таиланда и Турции (возвращался в Новосибирск через Москву). Еще два случая – контактировавшие с человеком, у которого ранее был подтвержден диагноз. Круг лиц определен, вся необходимая работа с ними проводится», – подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на 11.00 9 апреля в инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области – 18. 7 пациентов здоровы и выписаны из стационара.

В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

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От редакции

Сколько еще заразятся?

Аноним, 09 апреля 2020 19:27
НВР:
Пока будут эти передвижение людей по стране и по регионом будет нарастать угроза. неизвестно сколько должно еще заболеть! из за таких бестолковых российских наших граждан. тем более кто из россии за границей они везуть эту заразу в россию мы как большая страна должна осознать суть этой проблемы и решать что будет дальше

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