Привезли коронавирус из Москвы, Таиланда и Турции в Новосибирскую область. Всего 18 заразившихся в регионе на 9 апреля

За день выявлено 5 новых случаев COVID-19 в Новосибирске. Госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. 7 человек выздоровели и выписаны из стационара.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии

Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Новосибирской области. О текущей эпидемиологической ситуации в регионе рассказал на брифинге 9 апреля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

За сутки подтверждено пять новых пациентов. Три случая завозные – из Москвы, Таиланда и Турции (возвращался в Новосибирск через Москву). Еще два случая – контактировавшие с человеком, у которого ранее был подтвержден диагноз. Круг лиц определен, вся необходимая работа с ними проводится», – подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на 11.00 9 апреля в инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области – 18. 7 пациентов здоровы и выписаны из стационара.

В детскую больницу №3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.