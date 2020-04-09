Крестным ходом против коронавируса на экспериментальном самолете ТВС-2МС облетели священники Бердск

На борту находилась Иверская икона Божией Матери из Михаило-Архангельского монастыря в с. Козиха. В полете братия обители пела молебен Божией Матери, возносила молитвы против губительного поветрия. За штурвалом был уроженец Бердска.

В Новосибирской епархии состоялся воздушный крестный ход

9 апреля по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялся воздушный крестный ход с чудесно обновившейся Иверской иконой Божией Матери из Михаило-Архангельского монастыря в с. Козиха. В полете братия обители пела молебен Божией Матери, возносила молитвы против губительного поветрия, сообщили в пресс-службе епархии.

Облет был совершен с Чкаловского аэродрома на экспериментальном самолете ТВС-2МС. За штурвалом находились заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Евгеньевич Барсук (он родом из Бердска — прим. ред.) и летчик-испытатель 1 класса Игорь Александрович Мосейкин.

Самолет со святыней на борту находился в воздухе около часа. За это время ТВС-2МС облетел вокруг Новосибирска, а также 30-километровой зоны от областного центра — по территории Бердска, наукограда Кольцово, поселков Новосибирского и Колыванского районов.

В воздушном крестном ходе приняли участие наместник Михаило-Архангельского монастыря игумен Николай (Трачев), иеромонах Афанасий (Медведев), а также монах Спиридон (Лебедь) и монах Петр (Орлов), две недели назад принявшие постриг.

-Благодарим за организацию полета Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и лично директора СибНИА В. Е. Барсука, заместителя директора по лётной работе О. А. Лебедева, начальника штаба летно-испытательных баз С. И. Сметанина, — отметили в Новосибирской епархии.