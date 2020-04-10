Экзамены-2020: отменили предметы по выбору для 9-классников, 11-классников не призовут в армию

Минобрнауки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиты дипломов, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.

Выпускники школ этой весной не будут призываться — они получат возможность сдать ЕГЭ, который начнется позже, и поступить в вузы

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене в 2020 году. Это сделано, чтобы уменьшить количество пунктов и количество дней проведения экзамена. Будут сдавать только обязательные предметы.

Минобрнауки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиты дипломов, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.

Выпускники школ этой весной не будут призываться — они получат возможность сдать ЕГЭ, который начнется позже, и поступить в вузы.