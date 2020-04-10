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500 рублей штрафа заплатит за угрозу эпидемии коронавирса и нарушение карантина приезжий из Казахстана в Бердске

13:30 10.04.2020, Алена Романцова Фото: ГУ МВД по НСО
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Полицейские каждый день выписывают много протоколов о нарушении самоизоляции и карантина. Но решения по ним принимают судьи.

500 рублей штрафа заплатит за угрозу эпидемии коронавирса и нарушение карантина приезжий из Казахстана в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
500 рублей штрафа заплатит за угрозу эпидемии коронавирса и нарушение карантина приезжий из Казахстана в Бердске

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500 рублей заплатит за нарушение 14-ти дневного карантина приезжий из Казахстана в городе Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в мировом седе города. Мужчина понесет ответственность по ст. 19.4. административного кодекса. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области рассказали, что они каждый день выписывают много протоколов о нарушении самоизоляции и карантина. Но решения по ним принимают судьи.

— У нас каждый день много протоколов, — сказала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер.

— Мужчина приехал из-за границы и нарушил карантин. Покинул место изоляции раньше 14-ти дней. Он должен заплатить штраф 500 рублей, — рассказали специалисты мирового суда 10 апреля.

Специалисты мирового суда уточнили, что решения о нарушении установленного приезжим карантина будут принимать они. Тогда как за нарушение правил самоизоляции, а именно по ст. 20.6.1. КоАП, будет выносить решение Бердский городской суд.

В городском суде помощник председателя городского суда Наталья Сафронова сегодня рассказала, что пока по этой статье не вынесено ни одного решения.

— У нас нет решений по этой статье, — уточнила Наталья Евгеньевна 10 апреля.

Для информации:

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль.

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ).

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

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