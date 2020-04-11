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Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

13:50 11.04.2020 Фото: pexels
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С такими симптомами сталкиваются 90% заболевших COVID-19 пациентов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗПривезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреляЕщё 581 новостей

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для «России 1».

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.

Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб.

«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — отметила она.
По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.

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