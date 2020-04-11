Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для «России 1».
«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.
Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб.
«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — отметила она.
По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.