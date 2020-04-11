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Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 1667 человек в России

15:52 11.04.2020 Фото: pexels.com
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Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 13 584 человек .За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период — 106.

Число заболевших COVID 19 за сутки выросло на 1667 человек в России
Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Число заболевших COVID 19 за сутки выросло на 1667 человек в России

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В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием днем 11 апреля.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 1030. Всего новые заболевшие фиксировались в 49 регионах.

Так в Московской области зафиксировано 152 новых случая, в Санкт-Петербурге — 80. В Нижегородской области 33 случая, в Брянской — 26.

За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период — 106.

Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом. Из этого числа 149 человек выписаны в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге. За весь период выписано по выздоровлению по России — 1045.

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