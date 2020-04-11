Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 1667 человек в России

В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием днем 11 апреля.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 1030. Всего новые заболевшие фиксировались в 49 регионах.
Так в Московской области зафиксировано 152 новых случая, в Санкт-Петербурге — 80. В Нижегородской области 33 случая, в Брянской — 26.
За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период — 106.
Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом. Из этого числа 149 человек выписаны в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге. За весь период выписано по выздоровлению по России — 1045.