Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 1667 человек в России

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 13 584 человек .За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период — 106.

Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием днем 11 апреля.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 1030. Всего новые заболевшие фиксировались в 49 регионах.

Так в Московской области зафиксировано 152 новых случая, в Санкт-Петербурге — 80. В Нижегородской области 33 случая, в Брянской — 26.

За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период — 106.

Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом. Из этого числа 149 человек выписаны в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге. За весь период выписано по выздоровлению по России — 1045.