14.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Армию дезинфицируют от коронавируса: СМИ сообщают о трех заболевших военнослужащих и 60 контактных

20:37 14.04.2020 Фото: mil.ru
1

Конкретных цифр о заболевших Минобороны не приводит. Но сообщает, что к настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов. Подозрительных изолируют и тестируют.

Армию дезинфицируют от коронавируса: СМИ сообщают о трех заболевших военнослужащих и 60 контактных
Военные занимаются дезинфекцией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Армию дезинфицируют от коронавируса: СМИ сообщают о трех заболевших военнослужащих и 60 контактных

Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жителиПервая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской областиЕщё 647 новостей

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.

«Эпидемиологическая обстановка в ВС РФ остается стабильной и полностью контролируемой… Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», — сказано в релизе.

В рамках борьбы с COVID-19 в войсках работают 58 оперативных групп, развернуты более 5,5 тысяч контрольных пунктов, где военным и гражданскому персоналу измеряют температуру. Регулярно проводится дезинфекция.

«Весь личный состав Вооруженных Сил РФ по прибытию на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование», — отмечает ведомство.

К настоящему времени проведено более 11 тысяч тестов.

По данным Ъ, исходя из материалов, которое военное ведомство направило в правительство, заболели прапорщик 1994 рождения (проходит лечение на дому), полковник (находится в больнице в Коммунарке), а также мичман Северного флота (находится в больнице).

По данным издания, с заболевшими контактировали более 60 военнослужащих. С другими носителями вируса контактировали более 130 солдат. Все они были изолированы, но инфекции у них не обнаружили.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заседание призывной комиссии в Бердске из-за коронавирусной инфекции перенесли с 13 апреля на 6 мая.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Армия не пропустит заразу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРежим самоизоляции могут продлить после 30 апреля в Бердске и Новосибирской области, не исключил губернатор Травников 1
22:16 14-04-2020
Режим самоизоляции могут продлить после 30 апреля в Бердске и Новосибирской области, не исключил губернатор Травников
Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители 3
22:07 14-04-2020
Почти 200 туристов из Таиланда прилетели 14 апреля в Новосибирск. Все местные жители
Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области 10
21:48 14-04-2020
Первая жертва: Умерший от коронавируса 68-летний мужчина 7 дней лечился самостоятельно в Новосибирской области
БердскНе верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях
21:44 14-04-2020
Не верь лжи: Фейк о заразившейся коронавирусом в Бердске девушке распространяют в соцсетях
Первая смерть от COVID-19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек
21:40 14-04-2020
Первая смерть от COVID-19 в Новосибирской области. Всего болеют 46 человек
БердскКому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России
21:30 14-04-2020
Кому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России
БердскЗадыхаемся: Смог окутал весь Бердск 1
21:18 14-04-2020
Задыхаемся: Смог окутал весь Бердск
Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года 1
21:05 14-04-2020
Фото: А как же дезинфекция? пыль на сидениях в автобусах №1 и №8 сохранилась с прошлого года
Раздавать деньги населению просто так для борьбы с кризисом предлагают экономисты в России 1
21:00 14-04-2020
Раздавать деньги населению просто так для борьбы с кризисом предлагают экономисты в России
Бердск75 дней до Победы: трудно и тяжело запасти дров и сена
20:55 14-04-2020
75 дней до Победы: трудно и тяжело запасти дров и сена