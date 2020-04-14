Армию дезинфицируют от коронавируса: СМИ сообщают о трех заболевших военнослужащих и 60 контактных

Конкретных цифр о заболевших Минобороны не приводит. Но сообщает, что к настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов. Подозрительных изолируют и тестируют.

Военные занимаются дезинфекцией

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.

«Эпидемиологическая обстановка в ВС РФ остается стабильной и полностью контролируемой… Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», — сказано в релизе.

В рамках борьбы с COVID-19 в войсках работают 58 оперативных групп, развернуты более 5,5 тысяч контрольных пунктов, где военным и гражданскому персоналу измеряют температуру. Регулярно проводится дезинфекция.

«Весь личный состав Вооруженных Сил РФ по прибытию на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование», — отмечает ведомство.

К настоящему времени проведено более 11 тысяч тестов.

По данным Ъ, исходя из материалов, которое военное ведомство направило в правительство, заболели прапорщик 1994 рождения (проходит лечение на дому), полковник (находится в больнице в Коммунарке), а также мичман Северного флота (находится в больнице).

По данным издания, с заболевшими контактировали более 60 военнослужащих. С другими носителями вируса контактировали более 130 солдат. Все они были изолированы, но инфекции у них не обнаружили.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заседание призывной комиссии в Бердске из-за коронавирусной инфекции перенесли с 13 апреля на 6 мая.