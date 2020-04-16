Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться

В Великий четверг важно собрать все находящиеся в доме наличные деньги, которые нужно трижды пересчитать – утром, днем и вечером. Считается, что это поможет деньгам не исчезать.

Одним из главных дней Великой или страстной недели является чистый четверг

Христиане всего мира готовятся к самому светлому празднику года – Пасхе. Никакие обстоятельства и проблемы не могут помешать встретить Пасху и отметить Воскрешение Спасителя и Господа Иисуса Христа. Более того, лишь в сложные времена люди могут по-настоящему радоваться праздникам и встречать благие вести.

Одним из главных дней Великой или страстной недели является чистый четверг. Что это за день? Какова его история, традиция и обычаи? И самое главное, чего нельзя делать в этот день, чтобы не нарушить вековые церковные запреты? – Ответы на эти и многие другие вопросы, вы найдете в этой статье.

История праздника Чистый четверг

Праздник Чистого или Великого (как его называют в Украине) четверга перед Пасхой призван отметить Тайную вечерю – последний счастливый вечер и трапезу Христа в земной жизни в компании учеников – апостолов. Христиане должны чтить в этот день совершение таинства Евхаристии, омовение ног учеников и последнюю молитву Иисуса в Гефсиманском саду, в которой он принимает свою судьбу и принимает волю Бога Отца – пострадать за грехи человечества и оказаться Спасителем.

Традиция отмечания Великого четверга (день называется в церковной и светской литературе по-разному) относится к первым векам существования и имеет тысячелетнюю историю и богатые церковные и народные традиции.

Чистый четверг: традиции и приметы праздника

Великий четверг считается светлым и радостным праздником, на протяжении которого христиане должны активно готовится не только к Пасхе, но и к Страстной Пятнице – самому скорбному дню в церковном календаре, когда христиане должны особенно усердно молится и придерживаться наиболее сурового поста.

В этот день нужно трудится, при этом быть радостным и благодарным, что мы делаем и так, если причисляем себя к верующим. Конечно же, чистый четверг, как и любой другой день на Страстной неделе – особое время, во время которого нужно обращать внимание на любую мелочь и на каждую странность, ведь они могут стать символом с небес.

Так, на Чистый четверг в народе много суеверий и примет, которые касаются почти каждого аспекта трудовой и бытовой жизни.

Отметим, что с приходом Чистого четверга начинается самая суровая часть Великого поста, во время которого запрещается есть ряд продуктов, пить алкоголь, курить и заниматься сексом.

Приметы и обряды на купание и умывание

Главный обряд Великого четверга – очищение. Это касается тела, волос, дома и самое главное – разума и души. В чистый четверг нжно обязательно искупаться – дома, в бане или сауне. Данные обряды христиане делают вот уже несколько тсячелетий;

Купаться стоит именно утром, желательно до восхода солнца. Считается, что именно утренняя вода имеет особую силу и отличается самой сильной энергетикой, которая может исцелять мысли и душу, а также исцелять;

Купаются православные также правильно: с ними на устах молитва и народные заговоры;

В ванне стоит предварительно кинуть в чашку или тазик с водой серебряную ложку или крест. Считается, что так можно будет сохранить молодость, красоту и здоровье; Умываясь нужно повторят молитвы;

Обычаи для уборки

Второе, что нужно сделать на Чистый четверг – это убраться дома. Важно заняться этим сразу после уборки, убрав собственное жилье, двор и наведя порядок в огороде. Отметим, что убираться в доме нельзя будет до понедельника, после наступления самой Пасхи;

С Чистым четвергом важно провести генеральную уборку: пропылесосить, помыть полы, окна все поверхности, заняться стенами и потолками. Если проигнорировать правило, то человека ждут неприятности, проблемы со здоровьем и деньгами;

Уборка должна проходить с чистым сердцем;

Важно постирать одежду, почистить чехлы и ковры в доме, это значит почтить Христа и церковь;

Необходимо выбросить весь мусор и избавится от лишних вещей. Считается, что вместе с сором, вы вынесете былые проблемы и страхи. Ненужные вещи нужно отдать нуждающимся;

Приметы на деньги

В Великий четверг важно собрать все находящиеся в доме наличные деньги, которые нужно трижды пересчитать – утром, днем и вечером. Считается, что это поможет деньгам не исчезать;

Во время уборки дома важно положить в ведро с водой монетки и помыть нею все в доме, что должно приумножить деньги в семье;

Нельзя давать в долг;

Православие и приметы для незамужних

Убираясь на Чистый четверг дома, незамужним девушкам можно выделить место в доме для жениха и купить для будущего избранника личную вещь – тапочки, ложку, кружку. Считается, что таким образом девушка может приманить к себе в дом суженного;

Незамужним также советуют посадить семечко в горшок и проговорить такой заговор: «Семечко, семечко, землю пробей! В дом мой женихов замани поскорей. Аминь! Аминь! Аминь!»;

Если девушка или женщина имеет на руках грудничка, то его лучшего всего впервые постричь именно на Чистый четверг, что подарит ему божественную защиту от сглаза, порчи и должно подарить ум, здоровье и удачу. В православии стричься на страстной неделе взрослым и подстригаться подросткам — не рекомендуется;

Приметы и обычаи для готовки

Согласно народным традициям, помывшись и убравшись нужно приступить к готовке, которая должна проходить по определенным правилам:

Сначала нужно готовить тесто для Пасок (куличей). Также можно заняться основой и заготовкой для выпечки. Начинать лепить паски нужно только с чистого четверга, сделав перерыв на Страстную пятницу и возобновив готовку в субботу;

Хозяйки должны следить за тем, каким выйдет первая паска. Если румяной, вкусной и красивой – то это к удаче, успеху и твердому здоровью. Если она подгорит и потеряет форму, то это к несчастьям и потерям;

На Великий четверг принято начать красить яйца. Важно делать все постепенно и не спешить, так как спешка и ругань на Страстной неделе – большой грех;

Приметы на погоду в Чистый четверг

Конечно же есть и приметы на погоду на Великий четверг, которые имеют крайне важное значение. Вот, на что нужно обратить внимание в этот день:

Если погода будет солнечной и без дождя – то весна выдастся теплой и ясной;

Когда в Чистый четверг хорошая погода – в доме целый год будет светло, весело и уютно, а в семье будет любовь и взаимопонимание;

Запреты на Чистый четверг

Как и любой другой религиозный праздник, Чистый четверг имеет множество табу, соблюдение которых имеют крайне важное значение для каждого христианина:

Ни в коем случае нельзя мусорить дома, так как это к ссорам, ругани и несчастьям дома;

Нельзя лениться и отказываться от уборки и выноса мусора;

Запрещено жалеть и жадничать, выбрасывая или отдавая старые и ненужные вещи нуждающимся;

Отвечать злом на зло;

Нельзя готовить еду, а в особенности пасхальные угощения, до того момента, пока на кухне не будет убрано;

Категорически запрещено одалживать деньги посторонним или выносить из дома вещи материальной ценности;

В Великий четверг нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца;

Нельзя тяжело работать, важные работы нужно перенести на следующую неделю;

Нельзя ссорится, ругаться, вспоминать старые обиды;

Источник: Znaj.ua