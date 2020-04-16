Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России

Начали работу по приему заявлений о выплате средств дополнительной материальной поддержки семьям, имеющим детей до 3 лет, специалисты Управления пенсионного фонда России (УПФР) по Бердску.
На данную меру поддержки могут рассчитывать семьи, у которых есть право на получение материнского капитала, — объяснила 15 апреля замначальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова. Независимо от того, оформили они его в настоящий момент, воспользовались им, либо у них он оформлен, но средствами еще не распорядились.
Кому положена выплата
Автор видео Галина Панчева
— В обязательном порядке должно быть подтверждено гражданство РФ как у обладателей сертификата либо у тех людей, которые будут претендовать на него, так и у сертифицированных детей. Кроме того, выплата средств поддержки предусмотрена еще и на детей, которые не являлись сертифицированными. Пример: семья имела материнский капитал, воспользовалась им. И после этого в семье рождается третий или четвертый ребенок. Этот ребенок не был сертифицирован, но он родился после 1 апреля 2017 года. На этого ребенка семья имеет права получить средства дополнительной материальной поддержки. Какие дети у нас попадают? Дети, рожденные после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года, — отметила Татьяна Кусова.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.
У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.
В Бердске право на получение дополнительной меры господдержки, 5000 рублей, имеют 1200 семей.
Таки если не положен (не был положен, не будет положен до 30 июня 2020 г), то на детей до 3х лет никаких выплат не будет.