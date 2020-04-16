Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России

Если даже на них не положен материнский капитал. Обязательно условие: мать и ребенок должны иметь гражданство РФ.

По словам Татьяны Кусовой, право на получения 5000 рублей имеют 1200 семей в Бердске

Начали работу по приему заявлений о выплате средств дополнительной материальной поддержки семьям, имеющим детей до 3 лет, специалисты Управления пенсионного фонда России (УПФР) по Бердску.

На данную меру поддержки могут рассчитывать семьи, у которых есть право на получение материнского капитала, — объяснила 15 апреля замначальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова. Независимо от того, оформили они его в настоящий момент, воспользовались им, либо у них он оформлен, но средствами еще не распорядились.

Кому положена выплата

Автор видео Галина Панчева



— В обязательном порядке должно быть подтверждено гражданство РФ как у обладателей сертификата либо у тех людей, которые будут претендовать на него, так и у сертифицированных детей. Кроме того, выплата средств поддержки предусмотрена еще и на детей, которые не являлись сертифицированными. Пример: семья имела материнский капитал, воспользовалась им. И после этого в семье рождается третий или четвертый ребенок. Этот ребенок не был сертифицирован, но он родился после 1 апреля 2017 года. На этого ребенка семья имеет права получить средства дополнительной материальной поддержки. Какие дети у нас попадают? Дети, рожденные после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года, — отметила Татьяна Кусова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

В Бердске право на получение дополнительной меры господдержки, 5000 рублей, имеют 1200 семей.