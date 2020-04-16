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Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России

17:00 16.04.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Если даже на них не положен материнский капитал. Обязательно условие: мать и ребенок должны иметь гражданство РФ.

Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России
По словам Татьяны Кусовой, право на получения 5000 рублей имеют 1200 семей в Бердске
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и России

Пособие в 5000 рублей получат семьи с рожденными с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года детьми в Бердске, Новосибирске и РоссииПутин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и маеЕщё 25 новостей

Начали работу по приему заявлений о выплате средств дополнительной материальной поддержки семьям, имеющим детей до 3 лет, специалисты Управления пенсионного фонда России (УПФР) по Бердску.

На данную меру поддержки могут рассчитывать семьи, у которых есть право на получение материнского капитала, — объяснила 15 апреля замначальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова. Независимо от того, оформили они его в настоящий момент, воспользовались им, либо у них он оформлен, но средствами еще не распорядились.

Кому положена выплата

Автор видео Галина Панчева

— В обязательном порядке должно быть подтверждено гражданство РФ как у обладателей сертификата либо у тех людей, которые будут претендовать на него, так и у сертифицированных детей. Кроме того, выплата средств поддержки предусмотрена еще и на детей, которые не являлись сертифицированными. Пример: семья имела материнский капитал, воспользовалась им. И после этого в семье рождается третий или четвертый ребенок. Этот ребенок не был сертифицирован, но он родился после 1 апреля 2017 года. На этого ребенка семья имеет права получить средства дополнительной материальной поддержки. Какие дети у нас попадают? Дети, рожденные после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года, — отметила Татьяна Кусова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

В Бердске право на получение дополнительной меры господдержки, 5000 рублей, имеют 1200 семей.

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От редакции

На что вы потратили маткапитал?

Никола, 15 апреля 2020 13:16
Ну что за безграмотные кликбейтные заголовок и аннотация? "Если даже на них не положен материнский капитал. Обязательно условие: мать и ребенок должны иметь гражданство РФ."
Таки если не положен (не был положен, не будет положен до 30 июня 2020 г), то на детей до 3х лет никаких выплат не будет.
Иван русский, 15 апреля 2020 13:30
А чем дети которым 4, 5, 6 лет и т.д. хуже. Очередная подачка наших властей рамками. Как будто миллионы раздают.
Аноним, 15 апреля 2020 14:35
А чем хуже те, кому по 16 лет и которые учатся в школе, находясь на полном обеспечении родителей?
Евгения, 15 апреля 2020 15:48
У нас один ребенок,ему 2,7 и почему бы таким детям тоже не выплачивать? Чем они хуже других? Или им кушать,одеваться не надо'? Почему бы ВСЕМ детям до 3-х лет не выплачивать?
Екатерина, 15 апреля 2020 16:32
Моему ребенку 2,6!!!! Один ребенок!!!Почему нам не положены выплаты? Сертификат государства разрешило выдовать на первого, с 2020года. Получается нам никакой помощи!!!!! Не справедливо....
Аноним, 15 апреля 2020 16:48
Вы как слушаете ,читаете вам тоже положина выплата внемательно почитайте или послушайте выше там русским языком сказано.

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