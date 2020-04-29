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Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России

20:34 29.04.2020 Фото: pexels
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В Минздраве заявили, что в начале эпидемии было примерно 27% новых случаев в день, сейчас 5,9%. «Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни».

Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID 19 в России
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID 19 в России

Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в РоссииТоп-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нетЕщё 901 новостей

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает РИА Новости.

«В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни»,- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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