Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России

В Минздраве заявили, что в начале эпидемии было примерно 27% новых случаев в день, сейчас 5,9%. «Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни».

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает РИА Новости.

«В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни»,- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА «Россия сегодня».