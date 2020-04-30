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Третий зараженный коронавирусом выявлен в Бердске. Госпитализирован в инфекционную больницу Новосибирска

08:35 30.04.2020
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Выявлены контактные лица, все взяты под медицинское наблюдение

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Третий зараженный коронавирусом выявлен в Бердске. Госпитализирован в инфекционную больницу НовосибирскаНарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маскиЕщё 906 новостей

В Бердске госпитализирован зараженный COVID 19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу 1 г.Новосибирска. Выявлены контактные лица,все взяты под медицинское наблюдение

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