Третий зараженный коронавирусом выявлен в Бердске. Госпитализирован в инфекционную больницу Новосибирска

Выявлены контактные лица, все взяты под медицинское наблюдение

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос