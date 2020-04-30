Третий зараженный коронавирусом выявлен в Бердске. Госпитализирован в инфекционную больницу Новосибирска

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В Бердске госпитализирован зараженный COVID 19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу 1 г.Новосибирска. Выявлены контактные лица,все взяты под медицинское наблюдение
Выявлены контактные лица, все взяты под медицинское наблюдение
В Бердске госпитализирован зараженный COVID 19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу 1 г.Новосибирска. Выявлены контактные лица,все взяты под медицинское наблюдение