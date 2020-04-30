Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе

По данным оперативного штаба на 21 час 30 апреля в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлен третий больной в Бердске в четверг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Сегодня, после отрицательных контрольных тестов на коронавирус, из инфекционных стационаров выписаны сразу 27 человек. Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента.
1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 895 случаев, госпитализирован – 51 человек.
Вон, в США - невиданный рост статистики при пустых больницах, а всё из-за чего?
"Сенатор из штата Миннесота - Dr. Scott Jensen заявил, что больницы получают больше денег от государства если поставлен диагноз КОРОНАВИРУСА; а если пациента поставят на ИВЛ, то ещё в 3 раза больше денег", а именно: "Государственный Medicare платит за диагноз Коронавирус 13 тысяч долларов на больного, а если поместить больного на ИВЛ - то 39 тыс долларов"
80% поставленных на ИВЛ пациентов не выживает, при мало-мальском ухудшении течения заболевания больному сразу дают наркоз и ставят на ИВЛ.