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Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе

22:15 30.04.2020 Фото: Nso.ru
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Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента. 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения. Третий заболевший обнаружен в Бердске.

Вылечились от COVID 19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе
Сегодня выздоровели 27 пациентов с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вылечились от COVID 19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе

Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионеВОЗ: Снимать ограничения по коронавирусу могут начать с 12 мая в РоссииЕщё 917 новостей

По данным оперативного штаба на 21 час 30 апреля в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлен третий больной в Бердске в четверг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, после отрицательных контрольных тестов на коронавирус, из инфекционных стационаров выписаны сразу 27 человек. Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента.

1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 895 случаев, госпитализирован – 51 человек.

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От редакции

Ситуация исправляется?

Аноним, 30 апреля 2020 23:21
Да! Всего четверо умерших. И роста нет. Это обнадеживающий показатель.
Covid-19, 30 апреля 2020 23:38
У нас просто нечем платить за рост.
Вон, в США - невиданный рост статистики при пустых больницах, а всё из-за чего?
"Сенатор из штата Миннесота - Dr. Scott Jensen заявил, что больницы получают больше денег от государства если поставлен диагноз КОРОНАВИРУСА; а если пациента поставят на ИВЛ, то ещё в 3 раза больше денег", а именно: "Государственный Medicare платит за диагноз Коронавирус 13 тысяч долларов на больного, а если поместить больного на ИВЛ - то 39 тыс долларов"
80% поставленных на ИВЛ пациентов не выживает, при мало-мальском ухудшении течения заболевания больному сразу дают наркоз и ставят на ИВЛ.

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