Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе

Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента. 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения. Третий заболевший обнаружен в Бердске.

Сегодня выздоровели 27 пациентов с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 21 час 30 апреля в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлен третий больной в Бердске в четверг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, после отрицательных контрольных тестов на коронавирус, из инфекционных стационаров выписаны сразу 27 человек. Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента.

1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 895 случаев, госпитализирован – 51 человек.