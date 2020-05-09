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Скончались от коронавируса еще 2 пациента за сутки на 9 мая в Новосибирской области. Всего 14 человек умерли от COVID-19 в регионе

12:08 09.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали двое мужчин в возрасте 59 лет и 63 года. Они ушли из жизни за последние сутки.

Скончались от коронавируса еще 2 пациента за сутки на 9 мая в Новосибирской области. Всего 14 человек умерли от COVID 19 в регионе
В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса еще 2 пациента за сутки на 9 мая в Новосибирской области. Всего 14 человек умерли от COVID 19 в регионе

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Утром 9 мая оперативный штаб Новосибирской области отчитался о смерти еще двух пациентов с коронавирусом.

— Подтверждено две  смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года, — говорится в официальном сообщении.

Таким образом общее количество умерших человек в регионе достигло 14-ти. Напомним, 6 мая стало известно о смерти 29-летней жительницы Новосибирской области от коронавируса.

В Бердске на утро 9 мая выявили 13 зараженных. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на субботу заболела семья их 4 четырех человек — родители и двое детей. Они контактировали с больными COVID-19.

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