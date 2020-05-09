Заразилась семья из родителей и двух детей COVID-19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й заболевшие контактировали с коронавирусными

Заболели отец, мать и двое их детей. Впрочем, пока непонятно, входит ли в общее число 13 больных коронавирусной инфекцией двое выявленных на предприятии «Тион, которое располагается на территории БЭМЗа. Ни главврач бердской ЦГБ, ни городской оперативный штаб комментарии не дают.

Среди вновь заболевших в Бердске — семья из 4 человек — отец, мать и двое детей

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 9 мая в Бердске выявили 4 новых случая заражения коронавирусом.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», вновь выявленные заболевшие — это одна семья. Заразились мать, отец и их двое детей. Они находились в контакте с людьми, у которых впоследствии был выявлен коронавирус. Таким образом в Бердске на утро 9 мая зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Впрочем, пока непонятно, входит ли в общее число заболевших двое выявленных на предприятии «Тион», которое располагается на территории Бердского электромеханического завода. Ни главврач бердской ЦГБ, ни городской оперативный штаб комментарии так и не дают.

Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. По постановлению Роскотребнадзора — 46 человек, самообратившихся — 25.

Состояние у находящихся под медицинским наблюдением удовлетворительное.

-На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация 4 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.