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Заразилась семья из родителей и двух детей COVID-19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10-й, 11-й, 12-й и 13-й заболевшие контактировали с коронавирусными

13:40 09.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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Заболели отец, мать и двое их детей. Впрочем, пока непонятно, входит ли в общее число 13 больных коронавирусной инфекцией двое выявленных на предприятии «Тион, которое располагается на территории БЭМЗа. Ни главврач бердской ЦГБ, ни городской оперативный штаб комментарии не дают.

Заразилась семья из родителей и двух детей COVID 19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10 й, 11 й, 12 й и 13 й заболевшие контактировали с коронавирусными
Среди вновь заболевших в Бердске — семья из 4 человек — отец, мать и двое детей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразилась семья из родителей и двух детей COVID 19 за сутки на 9 мая в Бердске: 10 й, 11 й, 12 й и 13 й заболевшие контактировали с коронавирусными

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  за последние сутки на 9 мая в Бердске выявили 4 новых случая заражения коронавирусом.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», вновь выявленные заболевшие — это одна семья. Заразились мать, отец и их двое детей. Они находились в контакте с людьми, у которых впоследствии был выявлен коронавирус. Таким образом в Бердске на утро 9 мая зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Впрочем, пока непонятно, входит ли в общее число заболевших двое выявленных на предприятии «Тион», которое располагается на территории Бердского электромеханического завода. Ни главврач бердской ЦГБ, ни городской оперативный штаб комментарии так и не дают.

Под медицинским наблюдением на субботу находится 71 бердчанин, из них 8 детей. По постановлению Роскотребнадзора — 46 человек, самообратившихся — 25.

Состояние у находящихся под медицинским наблюдением удовлетворительное.

-На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация 4 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

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