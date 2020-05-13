Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска

Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции с 12 мая. Разрешено гулять по два человека, или всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. В группе «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтакте читатели спрашивают если разрешили прогулки с детьми, будет ли работать наш парк с аттракционами?
— На данный момент парк с аттракционами и торговля на вынос не работает. Когда начнут работать аттракционы пока неизвестно,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Бердска Сергей Баранов 13 мая.
В парке проходит реконструкция, вырубают старые деревья, но он открыт для посетителей.