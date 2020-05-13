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Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска

22:30 13.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елена Белоусова
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Реконструкция за 37 млн рублей продолжается в парке, но он открыт. Жители гуляют здесь целые дни напролет и хотят катать детей на аттракционах.

Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска
Парк работает в пандемию коронавируса в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители Бердска

Гулять с детьми разрешили, а аттракционы в парке заработают? Хотят покатать детей в коронавирус жители БердскаА может и привыкнем без касс РКЦ? Платят из дома по карте за коммуналку в пандемию коронавируса 40% жителей БердскаЕщё 1129 новостей

Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции с 12 мая. Разрешено гулять по два человека, или всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. В группе «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтакте читатели спрашивают если разрешили прогулки с детьми, будет ли работать наш парк с аттракционами?

— На данный момент парк с аттракционами и торговля на вынос не работает. Когда начнут работать аттракционы пока неизвестно,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Бердска Сергей Баранов 13 мая.

В парке проходит реконструкция, вырубают старые деревья, но он открыт для посетителей.

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От редакции

Часто бываете в парке?

Житель, 13 мая 2020 16:00
Непонятно как слушают - видимо только то, что интересно. В новости было сказано, что гулять можно, но не везде, например на детских площадках нельзя гулять (не зависимо от количества).
Аноним, 13 мая 2020 16:08
Покатать в парке на атракционах? Вы давно в парке были? Выкорчеванные деревья ямы от них. В этом парке только фильм ужасов снимать.

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