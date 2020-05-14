Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?

Часть семей не имели право на поддержку. Это касалось тех семей, которые имели детей в возрасте до 3 лет, но не имели право на материнский семейный капитал, рассказала заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова

Татьяна Кусова рассказала о выплатах пособий

В апреле и мае было принято 2000 заявлений от бердчан на получение пособия в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь, для семей имеющих детей в возрасте до 3 лет семьям имеющим право на получение материнского семейного капитала в период коронавируса. Они поступали через личный кабинет на сайте пенсионного фонда и через портал госуслуг. Из 2000 — 21%(420)были отказные.

Родители не указывают данные СНИЛСа ребенка, делают ошибки в имени и фамилии ребенка и пишут неправильные реквизиты счета.

Почему не прошли заявления?

— Часть семей не имели право на поддержку. Это касалось тех семей, которые имели детей в возрасте до 3 лет, но не имели право на материнский семейный капитал. Также заявление подавали отцы детей, которые не имели право материнский семейный капитал, потому что этим правом располагала мама,- рассказала заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова 14 мая на оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса. Штаб проходил третий день в режиме онлайн конференции.

По словам Татьяны Юрьевны, большая часть заявлений была с ошибками. Неправильно заполненные поля, не был заполнен СНИЛС ребенка, неправильно указывалась фамилия и отчество ребенка, не были заполнены актовые записи. Были указаны неправильные реквизиты для перечисления денег. Бывало так, что реквизиты указывались отца, а владельцем сертификата является мама.

— Тщательно проверяйте данные. Аккуратно заполненное заявление приводит к тому, что денежные средства выплачиваются в максимально короткий срок,- подчеркнула специалист.

99,9% заявлений поданных в апреле и мае удовлетворены и деньги перечислены.