14.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?

13:15 14.05.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено пресс-центром администрации Бердска
0

Часть семей не имели право на поддержку. Это касалось тех семей, которые имели детей в возрасте до 3 лет, но не имели право на материнский семейный капитал, рассказала заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова

Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?
Татьяна Кусова рассказала о выплатах пособий
Сюжет: Все пособия Путина
Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?

Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фондаЕщё 75 новостей

В апреле и мае было принято 2000 заявлений от бердчан на получение пособия в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь, для семей имеющих детей в возрасте до 3 лет семьям имеющим право на получение материнского семейного капитала в период коронавируса. Они поступали через личный кабинет на сайте пенсионного фонда и через портал госуслуг. Из 2000 — 21%(420)были отказные.

Родители не указывают данные СНИЛСа ребенка, делают ошибки в имени и фамилии ребенка и пишут неправильные реквизиты счета.

Почему не прошли заявления?

— Часть семей не имели право на поддержку. Это касалось тех семей, которые имели детей в возрасте до 3 лет, но не имели право на материнский семейный капитал. Также заявление подавали отцы детей, которые не имели право материнский семейный капитал, потому что этим правом располагала мама,- рассказала заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова 14 мая на оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса. Штаб проходил третий день в режиме онлайн конференции.

По словам Татьяны Юрьевны, большая часть заявлений была с ошибками. Неправильно заполненные поля, не был заполнен СНИЛС ребенка, неправильно указывалась фамилия и отчество ребенка, не были заполнены актовые записи. Были указаны неправильные реквизиты для перечисления денег. Бывало так, что реквизиты указывались отца, а владельцем сертификата является мама.

— Тщательно проверяйте данные. Аккуратно заполненное заявление приводит к тому, что денежные средства выплачиваются в максимально короткий срок,- подчеркнула специалист.

99,9% заявлений поданных в апреле и мае удовлетворены и деньги перечислены.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получили пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Слежку за деньгами на капремонт отдают банкам. Что ждать?
13:18 14-05-2020
Слежку за деньгами на капремонт отдают банкам. Что ждать?
БердскЗабраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?
13:15 14-05-2020
Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?
Арестован организатор частного хосписа из-за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся
13:01 14-05-2020
Арестован организатор частного хосписа из-за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся
Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль - найди секунды на молитву! Как молиться дома?
13:01 14-05-2020
Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль - найди секунды на молитву! Как молиться дома?
Когда последний раз общался с Путиным, рассказал зараженный коронавирусом Песков
12:47 14-05-2020
Когда последний раз общался с Путиным, рассказал зараженный коронавирусом Песков
БердскВыплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фонда
12:47 14-05-2020
Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фонда
БердскБердские юристы запустили процедуру банкротства на дому
12:33 14-05-2020
Бердские юристы запустили процедуру банкротства на дому
Мыться в коронавирус позволили москвичам: воду отключат с 1 июля
12:30 14-05-2020
Мыться в коронавирус позволили москвичам: воду отключат с 1 июля
Суд заново рассмотрит дело футболистов Кокорина и Мамаева из-за нарушений уголовного кодекса в приговоре
12:24 14-05-2020
Суд заново рассмотрит дело футболистов Кокорина и Мамаева из-за нарушений уголовного кодекса в приговоре
Бердск"Мой начальник не "такой": К секс-меньшинствам адекватно относиться попросил житель Бердска 1
12:22 14-05-2020