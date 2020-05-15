Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках

Не все медики соблюдают дистанцию, но на них есть средства защиты — халаты, маски, перчатки. Многие улыбаются — рады такому концерту.

Мнение читателей 1 1 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Нужны такие концерты? Ответить