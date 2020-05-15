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Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках

12:24 15.05.2020, Курьер.Среда.Бердск
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Не все медики соблюдают дистанцию, но на них есть средства защиты — халаты, маски, перчатки. Многие улыбаются — рады такому концерту.

Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках
Военный оркестр порадовал врачей в коронавирус в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках

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Военный оркестр играет для медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Подобные акции проводятся сейчас по всей России. Читайте подробности в ближайшее время.

Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках

Медики слушают оркестр в пандемию коронавируса в Бердске

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От редакции

Нужны такие концерты?

Аноним, 15 мая 2020 12:41
молодцы!!!!!!

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