Военный оркестр играет для поддержки медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Все в масках

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Военный оркестр играет для медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Подобные акции проводятся сейчас по всей России. Читайте подробности в ближайшее время.
Не все медики соблюдают дистанцию, но на них есть средства защиты — халаты, маски, перчатки. Многие улыбаются — рады такому концерту.
Военный оркестр играет для медиков в пандемию коронавируса в Бердске. Подобные акции проводятся сейчас по всей России. Читайте подробности в ближайшее время.
От редакции
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