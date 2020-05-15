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Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?

17:00 15.05.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Упал спрос на сладости, орешки, чипсы, соленую и сушеную рыбу. Некоторые бердчане приходят в магазин только за хлебом и молоком.

Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?
Продавцы в мясном отделе считают, что люди на самоизоляции стали чаще готовить, поэтому покупают больше мяса, а не полуфабрикатов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?

Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?68 человек за сутки от COVID-19 умерло в Москве — из 113 погибших от болезни в РоссииЕщё 1164 новостей

Не испытывают дефицита покупателей на самоизоляции по СOVID-19 в микрорайоне Белокаменном Бердска.

Как рассказали сотрудники торговых точек «Курьер. Среда. Бердск», где продают разливные напитки, особым спросом у бердчан пользуется пиво. Продажи на него и не падали. В мясных отделах отметили, что на самоизоляции жители Белокаменного стали больше покупать мяса, и не только на шашлыки.

В так называемом магазине «У дома» рассказали, что покупателей меньше не стало. Но отметили, что некоторые теперь приходят только за хлебом и молоком. Значительно упал спрос на сладости, соленую и сушеную рыбу, орешки и чипсы.

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