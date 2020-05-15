Едят мясо и пьют пиво на самоизоляции жители Бердска. Что стали больше покупать в коронавирус бердчане?

Не испытывают дефицита покупателей на самоизоляции по СOVID-19 в микрорайоне Белокаменном Бердска.
Как рассказали сотрудники торговых точек «Курьер. Среда. Бердск», где продают разливные напитки, особым спросом у бердчан пользуется пиво. Продажи на него и не падали. В мясных отделах отметили, что на самоизоляции жители Белокаменного стали больше покупать мяса, и не только на шашлыки.
В так называемом магазине «У дома» рассказали, что покупателей меньше не стало. Но отметили, что некоторые теперь приходят только за хлебом и молоком. Значительно упал спрос на сладости, соленую и сушеную рыбу, орешки и чипсы.