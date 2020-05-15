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Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео

22:11 15.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Впервые в городе для медиков горбольницы выступили музыканты Новосибирского высшего военно-командного училища. В том числе для работающих с зараженными COVID-19. Отдельно в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» оркестр исполнил композицию для сотрудников «скорой».

Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Впервые в Бердске для медиков играл военный оркестр
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео

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15 мая перед городской поликлиникой №1, военный духовой оркестр Новосибирского высшего военно-командного училища, сыграл для медработников Бердска. Музыканты выразили благодарность врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Несколько месяцев вы стоите на страже здоровья граждан нашей страны. Мы не устаем вас благодарить за самоотверженную работу. Вы не только спасаете жизни сограждан, но и вселяете уверенность, что зло, которое нас постигло, будет повержено, — отметил начальник Новосибирского высшего военно-командного училища, полковник Сергей Марковчин.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская поблагодарила работников за бесценный труд, пожелала здоровья коллегам и горожанам и призвала беречь себя.

Глава Бердска Евгений Шестернин от всех бердчан поблагодарил руководство и курсантов НВВКУ за внимание к городу и медработникам.
— Большое спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение. Дай Бог вам здоровья, терпения, тепла и уюта в доме,- обратился мэр к коллективу горбольницы.

Состав оркестра Новосибирского высшего военно-командного училища — профессиональные музыканты. Численность оркестра- 26 человек, в Бердск приехали 19 . Чарующие звуки музыки медики встречали  аплодисментами. Музыканты, несмотря на пандемию коронавируса, были без масок, потому что играли на духовых инструментах. Отдельную музыкальную композицию в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» оркестр исполнил для сотрудников скорой медицинской помощи. В 2020 году ей исполняется 70 лет. Персонал был в масках, некоторые в пластиковых экранах.

Участковая медсестра бердской городской поликлиники №1 Ольга Долгова работает в ковид-бригаде днем и ночью, проводя тесты на коронавирусную инфекцию.
— Спасибо, что настроение нам подняли, разрядили нашу обстановку, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео
Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Как еще можно поддержать медиков?

Аноним, 15 мая 2020 22:17
Это что за новый знак благодарности оркестр? То, что в один прекрасный день врач рискует заболеть и не вернуться домой и его семья останется без средств к существованию членам семьи видео с оркестром пересматривать?
Аноним, 15 мая 2020 22:22
А вот кстати неплохая идея. Пусть сечину и компании тоже вместо денег оркестр играет.
Аноним, 15 мая 2020 22:40
Цирк продолжается. Никаких выплат денег скорой за COVID не будет, а музыку слушайте.
Владимир, 15 мая 2020 22:52
Что не придумают ,все потешно получается!

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