Без масок сыграл военный оркестр для врачей Бердска в пандемию коронавируса в знак благодарности. Смотрите видео

Впервые в городе для медиков горбольницы выступили музыканты Новосибирского высшего военно-командного училища. В том числе для работающих с зараженными COVID-19. Отдельно в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» оркестр исполнил композицию для сотрудников «скорой».

Впервые в Бердске для медиков играл военный оркестр

15 мая перед городской поликлиникой №1, военный духовой оркестр Новосибирского высшего военно-командного училища, сыграл для медработников Бердска. Музыканты выразили благодарность врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Несколько месяцев вы стоите на страже здоровья граждан нашей страны. Мы не устаем вас благодарить за самоотверженную работу. Вы не только спасаете жизни сограждан, но и вселяете уверенность, что зло, которое нас постигло, будет повержено, — отметил начальник Новосибирского высшего военно-командного училища, полковник Сергей Марковчин.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская поблагодарила работников за бесценный труд, пожелала здоровья коллегам и горожанам и призвала беречь себя.

Глава Бердска Евгений Шестернин от всех бердчан поблагодарил руководство и курсантов НВВКУ за внимание к городу и медработникам.

— Большое спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение. Дай Бог вам здоровья, терпения, тепла и уюта в доме,- обратился мэр к коллективу горбольницы.

Состав оркестра Новосибирского высшего военно-командного училища — профессиональные музыканты. Численность оркестра- 26 человек, в Бердск приехали 19 . Чарующие звуки музыки медики встречали аплодисментами. Музыканты, несмотря на пандемию коронавируса, были без масок, потому что играли на духовых инструментах. Отдельную музыкальную композицию в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» оркестр исполнил для сотрудников скорой медицинской помощи. В 2020 году ей исполняется 70 лет. Персонал был в масках, некоторые в пластиковых экранах.

Участковая медсестра бердской городской поликлиники №1 Ольга Долгова работает в ковид-бригаде днем и ночью, проводя тесты на коронавирусную инфекцию.

— Спасибо, что настроение нам подняли, разрядили нашу обстановку, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Автор видео Елена Белоусова