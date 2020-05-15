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Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам «коронавирусных» бригад скорой помощи Новосибирска за апрель

21:08 15.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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Бригадам инфекционного профиля, участвующим в оказании помощи пациентам с COVD-19, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу. В Новосибирской области это 32 789 рублей. Доплачивают даже уборщицам, заявили в региональном минздраве.

Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам коронавирусных бригад скорой помощи Новосибирска за апрель
На станции скорой помощи для медиков созданы все условия
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам коронавирусных бригад скорой помощи Новосибирска за апрель

Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам «коронавирусных» бригад скорой помощи Новосибирска за апрельШойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах РоссииЕщё 1167 новостей

Официальный комментарий о ситуации на станции скорой медицинской помощи Новосибирска дал региональный минздрав.

Анонимная информация, опубликованная в социальных сетях и растиражированная некоторыми СМИ, о том, что сотрудники Центральной подстанции скорой медицинской помощи спят на полу, не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили надбавки за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в минздраве Новосибирской области.

В структуре станции скорой медицинской помощи Новосибирска с середины марта 2020 года выделены 6 бригад для выезда к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С 1 мая количество «коронавирусных» бригад увеличено до 22.

Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи – в размере 62 500 рублей, фельдшеры – в размере 31 250 рублей. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете компенсационной выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Размер компенсационных выплат врачам «коронавирусных» бригад за апрель составил до 107 тысяч рублей, фельдшерам – до 47 тысяч рублей.

Бригадам инфекционного профиля, участвующим в оказании помощи пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу на территории региона. В Новосибирской области это 32 789 рублей. Уборщикам начисляется надбавка в размере 20% от этой суммы, в размере 40% — среднему медперсоналу, врачам – в размере 80%. Смены также оплачиваются полностью, независимо от количества выполненных выездов.

Остальные бригады, выполняющие неинфикционные вызовы, в случае работы с пациентом с короновирусной инфекцией или пациентом из группы риска заражения получают надбавку за фактически отработанное время на этих вызовах.

В связи с необходимостью ужесточения санитарно-эпидемиологического режима в период эпидемии на станции скорой медицинской помощи в комнатах отдыха обычные кровати заменили на кушетки и диваны с моющейся поверхностью. Также было увеличено расстояние между местами отдыха. В настоящее время в комнатах отдыха подстанции имеется 35 кушеток, 6 моющихся кроватей и 8 диванов. Количество работающих в ночь сотрудников разъезда – 40 человек. На фотографиях в публикации – процесс сборки кушеток во время замены кроватей.

Все средства индивидуальной защиты, которые используют сотрудники скорой медицинской помощи, имеют все необходимые для медицинского изделия документы, прошли государственную регистрацию и сертификацию. Средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, сотрудникам выездных бригад выдаются под роспись и пополняются по мере необходимости.

Представленный на фотографии респиратор входит в комплект одноразового инфекционного костюма и должен быть утилизирован сразу после выполнения вызова к инфекционному пациенту вместе с костюмом. Повторное использование такого респиратора строго запрещено.

Обработка машин скорой медицинской помощи проводится на территории инфекционных стационаров силами персонала инфекционных больниц.

За комментариями перед публикацией в министерство здравоохранения Новосибирской области или к руководству станции скорой медицинской помощи не обращались ни СМИ, ни администрации пабликов в социальных сетях. Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в Роскомнадзор и в Прокуратуру по факту публикации фейка.

Министерство здравоохранения Новосибирской области организовало горячую линию по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с COVD-19. Телефоны: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию жаловались сотрудники отдедения скорой помощи бердской ЦГБ и искитимской горбольницы на мизерные выплаты.

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