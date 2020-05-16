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Здоровье / Общество

I группу крови можно переливать всем без исключения

14:16 16.05.2020 Фото: Википедия
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Люди с первой группой крови могут прийти на помощь в том случае, когда для переливания нет нужной группы крови. Состав их крови является универсальным для всех остальных групп.

I группу крови можно переливать всем без исключения
Совместимость групп крови при переливании содержит такой термин, как «универсальная кровь»
Сюжет: Спаси меня, донор
I группу крови можно переливать всем без исключения

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Задумывались ли вы, человек с какой группой крови является универсальным донором? К этим благодетелям, которые могут в критической ситуации прийти на помощь всем и каждому, относятся люди с первой группой.

Связано это с тем, что она является самой распространенной, а также может быть перелита всем без исключения людям.

На их красных кровяных тельцах нет антител, которые другой организм определяет как враждебные. Остальные группы крови, переливание которых также возможно, не могут стать донорами для всех.

Получается, что именно обладатели этой группы — настоящие спасатели, те, кто могут выручить из беды и спасти жизнь человеку в критическую минуту.

Мы не выбираем, с какой группой крови рождаться, и не можем ее поменять. Важно знать ее и иметь эту информацию зафиксированной в медицинских документах.

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