Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского района

14 мая мама 5-летнего ребенка Марина отправилась в соцзащиту Искитимского района ради пособие от Путина с 3 до 7 лет. Стоит отметить, что девушка записалась на прием за неделю до назначенного времени. Это был ее первый визит в соцслужбу за всю жизнь.
— Когда я подошла к 15.00 в соцзащиту, оказалось, что на это время записаны еще две мамочки. Пришлось подождать около 40 минут, пока сотрудники соцзащиты помогали оформлять пособие им. Потом очередь дошла и до меня, — рассказывает Марина.
Стоит отметить, что все сотрудники оформляющие пособия были в защитных масках. Работа по оформлению велась в коридоре. Прямо там, на специальной стойке, родительницы заполняли заявление на новую меру поддержки.
— Еще неделю назад был озвучен список всех документов, которые нужно приносить с собой. Помимо прочего нужен был расчетный счет именно карты «Мир». Как оказалось, таковой у меня нет. Пришлось бежать в ближайший банк и оформлять новую карту. Благо, в офисе на тот момент никого не было, я достаточно быстро оформила карту и побежала обратно к специалисту соцзащиты. Хочется отметить, что все сотрудники соцзащиты профессионалы своего дела. Они без нервов, как это обычно бывает, и спешки помогали оформить все бумаги. При этом «моя» сотрудница пошла мне на встречу и, пока я бегала за новой картой, уже оформляла пособие, сканируя документы. Кстати, нужно нести документы на всех членов семьи, а я и этого не сделала. И тут снова адекватная реакция сотрудницы соцзащиты — она ждала пока муж подвезет недостающие документы. Это очень приятно и удивительно, ведь обычно в государственных структурах проблемы людей никого не волнуют, — рассказывает жительница Искитимского района сегодня, 15 мая.
Чтобы заполнить заявление на выплату Марине потребовалось около 35 минут. Бланк состоит из трех листов, где нужно указать сведения о ребенке, на которого предстоит получать выплату, о всех членах семьи и расчетный счет карты. Очень важно сказать, что отец ребенка должен быть рядом — ему нужно заполнить согласие на обработку персональных данных. Еще 30 минут девушка потратила на открытие новой карты в банке. Кроме этого, пришлось подождать отца семейства, чтобы тот заполнил согласие на обработку персональных данных.
Какие документы нужно брать:
- Паспорт мамы
- Паспорт папы
- СНИЛС мамы
- СНИЛС папы
- Свидетельство о рождении всех детей
- СНИЛС на всех детей
- Сведения о месте регистрации на детей
- Свидетельство о браке
- Реквизиты счета банковской карты «Мир»
Справки о доходах с собой брать не нужно. Ведомство само проведет проверку по всем доходам семьи посредством межведомственного электронного взаимодействия.
— Где-то я что-то пропускала заполняя заявление, но специалист спокойным голосом все время давала подсказки. В итоге мне выдали расписку о том, что заявление принято. На ней указана дата продления пособия — май следующего года. Безусловно, если бы я была полностью готова к оформлению пособия — пришла с полным пакетом документов, то уложилась бы в час, — поделилась Марина.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с июня 2020 года семьям с детьми начнут платить новый вид пособий — на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В месяц можно будет получать 50% детского прожиточного минимума по региону. В Новосибирской области пособие составит 6 018 рублей.
Такая выплата положена не всем семьям, а только тем, у кого небольшой доход. И доход этот считают по определенным, не совсем обычным правилам. Правительство установило условия для назначения пособия, а на днях в них внесли важное изменение для родителей, которые потеряли работу.
Вот кто получит выплаты и как их оформить.
1. Пособия положены только тем семьям, где доход не больше прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области это в среднем 11 500 рублей на человека.
2. Выплату получит один из родителей ребенка, которому исполнилось 3 года, но еще не исполнилось 8 лет.
4. Доходы безработных родителей не учитываются.
5. Сумма пособия — 50% детского прожиточного минимума в регионе.
6. В 2020 году пособие начислят задним числом — с января.
7. Подавать заявления можно уже сейчас в соцзащите или на портале госуслуг.
8. Платить начнут со следующего месяца после подачи заявления, но не позднее даты, в которую заявление было подано.
И ведь это было заранее известно, а родитель этого не сделала.
Почему тогда это время плюсуется: "Просидела в очереди почти 3 часа за пособием" Ведь она это время бегала по банкам потому что заранее не побеспокоилась!
Нет
Нет. А те года доход был больше