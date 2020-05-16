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Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского района

23:11 16.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Девушка пришла к назначенному времени, но на это время на прием пригласили еще двоих мам. Ожидание очереди и оформление пособия могло бы занять час, если бы не накладка с записью и не полный пакет документов родительницы. Рассказываем, как оформить новое пособие.

Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского района
Девушка в первый раз оформляла пособие на ребенка в соцзащите
Сюжет: Все пособия Путина
Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского района

Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского районаДоплатить врачу за смену 40 тыс. рублей, за контакт с инфицированными — 60 тыс. приказал ПутинЕщё 80 новостей

14 мая мама 5-летнего ребенка Марина отправилась в соцзащиту Искитимского района ради пособие от Путина с 3 до 7 лет. Стоит отметить, что девушка записалась на прием за неделю до назначенного времени. Это был ее первый визит в соцслужбу за всю жизнь.

— Когда я подошла к 15.00 в соцзащиту, оказалось, что на это время записаны еще две мамочки. Пришлось подождать около 40 минут, пока сотрудники соцзащиты помогали оформлять пособие им. Потом очередь дошла и до меня, — рассказывает Марина.

Стоит отметить, что все сотрудники оформляющие пособия были в защитных масках. Работа по оформлению велась в коридоре. Прямо там, на специальной стойке, родительницы заполняли заявление на новую меру поддержки.

— Еще неделю назад был озвучен список всех документов, которые нужно приносить с собой. Помимо прочего нужен был расчетный счет именно карты «Мир». Как оказалось, таковой у меня нет. Пришлось бежать в ближайший банк и оформлять новую карту. Благо, в офисе на тот момент никого не было, я достаточно быстро оформила карту и побежала обратно к специалисту соцзащиты. Хочется отметить, что все сотрудники соцзащиты профессионалы своего дела. Они без нервов, как это обычно бывает, и спешки помогали оформить все бумаги. При этом «моя» сотрудница пошла мне на встречу и, пока я бегала за новой картой, уже оформляла пособие, сканируя документы. Кстати, нужно нести документы на всех членов семьи, а я и этого не сделала. И тут снова адекватная реакция сотрудницы соцзащиты — она ждала пока муж подвезет недостающие документы. Это очень приятно и удивительно, ведь обычно в государственных структурах проблемы людей никого не волнуют, — рассказывает жительница Искитимского района сегодня, 15 мая.

Чтобы заполнить заявление на выплату Марине потребовалось около 35 минут. Бланк состоит из трех листов, где нужно указать сведения о ребенке, на которого предстоит получать выплату, о всех членах семьи и расчетный счет карты. Очень важно сказать, что отец ребенка должен быть рядом — ему нужно заполнить согласие на обработку персональных данных. Еще 30 минут девушка потратила на открытие новой карты в банке. Кроме этого, пришлось подождать отца семейства, чтобы тот заполнил согласие на обработку персональных данных.

Какие документы нужно брать:

  • Паспорт мамы
  • Паспорт папы
  • СНИЛС мамы
  • СНИЛС папы
  • Свидетельство о рождении всех детей
  • СНИЛС на всех детей
  • Сведения о месте регистрации на детей
  • Свидетельство о браке
  • Реквизиты счета банковской карты «Мир»

    Справки о доходах с собой брать не нужно. Ведомство само проведет проверку по всем доходам семьи посредством межведомственного электронного взаимодействия.

    — Где-то я что-то пропускала заполняя заявление, но специалист спокойным голосом все время давала подсказки. В итоге мне выдали расписку о том, что заявление принято. На ней указана дата продления пособия — май следующего года. Безусловно, если бы я была полностью готова к оформлению пособия — пришла с полным пакетом документов, то уложилась бы в час, — поделилась Марина.

    Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с июня 2020 года семьям с детьми начнут платить новый вид пособий — на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В месяц можно будет получать 50% детского прожиточного минимума по региону. В Новосибирской области пособие составит 6 018 рублей.

    Такая выплата положена не всем семьям, а только тем, у кого небольшой доход. И доход этот считают по определенным, не совсем обычным правилам. Правительство установило условия для назначения пособия, а на днях в них внесли важное изменение для родителей, которые потеряли работу.

    Вот кто получит выплаты и как их оформить.

    1. Пособия положены только тем семьям, где доход не больше прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области это в среднем 11 500 рублей на человека.
    2. Выплату получит один из родителей ребенка, которому исполнилось 3 года, но еще не исполнилось 8 лет.

    3. Если детей несколько, пособие положено на каждого.
    4. Доходы безработных родителей не учитываются.
    5. Сумма пособия — 50% детского прожиточного минимума в регионе.
    6. В 2020 году пособие начислят задним числом — с января.
    7. Подавать заявления можно уже сейчас в соцзащите или на портале госуслуг.
    8. Платить начнут со следующего месяца после подачи заявления, но не позднее даты, в которую заявление было подано.
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От редакции

Оформили пособие?

Аноним, 15 мая 2020 13:54
Правильно ли я понял: основное время заняло оформление банковской карты.
И ведь это было заранее известно, а родитель этого не сделала.
Почему тогда это время плюсуется: "Просидела в очереди почти 3 часа за пособием" Ведь она это время бегала по банкам потому что заранее не побеспокоилась!
Аноним, 15 мая 2020 15:21
и ждала мужа,который довозил документы
Наталья, 16 мая 2020 01:29
И с каких это пор мать, родившая ребенка, стала девушкой? Может оттуда ноги растут!!! Полная инфальтильность в поступках!
Аноним, 16 мая 2020 03:52
НВР:
Нет
Аноним, 16 мая 2020 18:13
НВР:
Нет. А те года доход был больше
Аноним, 16 мая 2020 21:26
НВР:нет,я не могу найти на портале госуслуг такое заявление
Аноним, 16 мая 2020 23:10
Как она могла записаться за неделю на 14.05 за подачей заявления, если его озвучили 11 мая?
Карина, 16 мая 2020 23:11
Приказ озвучили, о данном пособии
Анна, 16 мая 2020 23:47
Что за вранье. Это пособие можно оформить только с июня 2020 года.
Ната, 17 мая 2020 00:03
Я звонила в мфц это пособие можно оформить только с 1 июня... Покрайней мере в омске

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