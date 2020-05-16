Просидела в очереди почти 3 часа за пособием от Путина с 3 до 7 лет на детей мать в соцзащите Искитимского района

Девушка пришла к назначенному времени, но на это время на прием пригласили еще двоих мам. Ожидание очереди и оформление пособия могло бы занять час, если бы не накладка с записью и не полный пакет документов родительницы. Рассказываем, как оформить новое пособие.

Девушка в первый раз оформляла пособие на ребенка в соцзащите

14 мая мама 5-летнего ребенка Марина отправилась в соцзащиту Искитимского района ради пособие от Путина с 3 до 7 лет. Стоит отметить, что девушка записалась на прием за неделю до назначенного времени. Это был ее первый визит в соцслужбу за всю жизнь.

— Когда я подошла к 15.00 в соцзащиту, оказалось, что на это время записаны еще две мамочки. Пришлось подождать около 40 минут, пока сотрудники соцзащиты помогали оформлять пособие им. Потом очередь дошла и до меня, — рассказывает Марина.

Стоит отметить, что все сотрудники оформляющие пособия были в защитных масках. Работа по оформлению велась в коридоре. Прямо там, на специальной стойке, родительницы заполняли заявление на новую меру поддержки.

— Еще неделю назад был озвучен список всех документов, которые нужно приносить с собой. Помимо прочего нужен был расчетный счет именно карты «Мир». Как оказалось, таковой у меня нет. Пришлось бежать в ближайший банк и оформлять новую карту. Благо, в офисе на тот момент никого не было, я достаточно быстро оформила карту и побежала обратно к специалисту соцзащиты. Хочется отметить, что все сотрудники соцзащиты профессионалы своего дела. Они без нервов, как это обычно бывает, и спешки помогали оформить все бумаги. При этом «моя» сотрудница пошла мне на встречу и, пока я бегала за новой картой, уже оформляла пособие, сканируя документы. Кстати, нужно нести документы на всех членов семьи, а я и этого не сделала. И тут снова адекватная реакция сотрудницы соцзащиты — она ждала пока муж подвезет недостающие документы. Это очень приятно и удивительно, ведь обычно в государственных структурах проблемы людей никого не волнуют, — рассказывает жительница Искитимского района сегодня, 15 мая.

Чтобы заполнить заявление на выплату Марине потребовалось около 35 минут. Бланк состоит из трех листов, где нужно указать сведения о ребенке, на которого предстоит получать выплату, о всех членах семьи и расчетный счет карты. Очень важно сказать, что отец ребенка должен быть рядом — ему нужно заполнить согласие на обработку персональных данных. Еще 30 минут девушка потратила на открытие новой карты в банке. Кроме этого, пришлось подождать отца семейства, чтобы тот заполнил согласие на обработку персональных данных.

Какие документы нужно брать: