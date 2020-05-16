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Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска

22:40 16.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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3000 бердским детям полагается такая поддержка от города.Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска
Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска

Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах БердскаСиние ногти и губы: Cимптомы тяжелой формы коронавируса назвал главный рентгенолог МосквыЕщё 1183 новостей

Когда начнут выдавать сухие пайки за май школьникам Бердска, рассказала на заседании оперативного штаба 15 мая начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, — отметила Жанна Леонидовна.

Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске. Сумма пайка рассчитывается из тех денег, которые выделялись на питание этим детям в день во время учебы. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам

до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого — вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» улыбающиеся и довольные родители получившие сухпайки в апреле признавались, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

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От редакции

Хорошие продуктовые наборы?

Ольга, 15 мая 2020 20:50
Первый паек, был вообще ужасный, старшеклашки на свою сумму палучила лучше, чем младшие, не ужели из 855 нельзя было выделить 200р и купить им даже те маленькие шоколадки, или они не доросли до этого, надеемся что так и будет как написано выше.
житель Бердска, 15 мая 2020 20:51
А остальные дети не дети? Почему всем детям по возрасту не дают?? Или они кушают по-другому? Позорная Путинская Россия, разделить народ на быдло и олигархов.....
Аноним, 15 мая 2020 22:19
да,остальные кушают за деньги.Поэтому ничего и не получают.
Аноним, 15 мая 2020 22:20
НВР:
первый слопали с удовольствием.
Ждем второй :)
Аноним, 15 мая 2020 22:24
Паёк позорный. Прям стыд берет за это позорище которое творится
Николай, 16 мая 2020 07:56
Такой сухпаёк принято выдавать, когда люди идут на несколько дней в поход, на боевые действия, экспедиции. В СА армии выдавали пайки на месяц офицерам, прапорщика, в состав которых входили мясо, рыба, крупы, но не консервы. На учениях кормили только горячей пищей. Тузова должна понимать, что их действия противоречят тому, что они должны преподавать, то есть темы "о вкусной и здороаой пище". Президент РФ на последнем совещании критиковал чиновников, которые плохо относятся к своим обязанностям, бездумно и поставил в пример армию, которые "качественно и в короткий срок делают дело".
Аноним, 16 мая 2020 13:25
Наверное сама Тузова эти пайки не собирала а вот кто их комплектовал по каким критериям интересно. А дошкольникам почему не выдают есть там тоже многодетные малообеспеченные .. ???
Аноним, 16 мая 2020 16:15
хорошие пайки, спасибо

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