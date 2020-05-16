Консервы, гречка и шоколад: получат сухпайки ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды с 18 мая в школах Бердска

3000 бердским детям полагается такая поддержка от города.Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей

Когда начнут выдавать сухие пайки за май школьникам Бердска, рассказала на заседании оперативного штаба 15 мая начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Продуктовые наборы с 18 мая получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, — отметила Жанна Леонидовна.

Всего сухпайки получат 3 000 детей в Бердске. Сумма пайка рассчитывается из тех денег, которые выделялись на питание этим детям в день во время учебы. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам



до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Забрать свои продуктовые наборы можно в школах. Родителям при себе нужно иметь паспорт.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого — вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» улыбающиеся и довольные родители получившие сухпайки в апреле признавались, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.