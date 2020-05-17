Коронавирус размножил бомжей: Обжили остановки и помойки с диванами в пандемию бездомные в Бердске

Бердчане думают, что данные личности даже не знают, что в город на самоизоляции. А если бы и знали, то им все равно.

Мужчина как-будто перепутал остановку с домом

Интересные картинки на самоизоляции по COVID-19 наблюдает по дороге в аптеку или магазин жительница Бердска Надежда Иванова. Недавно посмеялась от души, увидев возле помойки на выброшенном кем-то диване мирно спящего на солнышке бомжа. Умиротвореного и безмятежного. В теплой одежде. И еще с «приданным» рядом. Не удержалась и сфотографировала. Поделилась снимками с «Курьер. Среда. Бердск».

Безмятежный сон не потревожили даже проезжающие рядом автомобили

В другой день Елена Александровна запечатлела бездомного, крепко спящего на скамейке остановки общественного транспорта. Судя по фото, мужчина, видимо, представил, что пришел домой. Об этом говорят ботинки, которые бедолага снял и поставил рядом с лавкой. Да и кепочку мужчина положил рядом с «диваном».

Отдыхающий положил рядом свой гардероб

По словам Елены Ивановой, бомжи, видимо и не знают, что весь город находится на самоизоляции. Ну, а если и знают, то не придают этому значения.