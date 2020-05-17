Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане

По словам главы республиканского минздрава, всего в республике зарегистрировали 13 697 заболевших коронавирусом и внебольничными пневмониями. От воспаления легких умерли 657 человек. В республике коронавирусом заразились 3280 человек.

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

По его словам, в республике зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями. В стационарах, отметил Гаджиибрагимов, находятся более 7 тыс. человек. От внебольных пневмоний в республике умерли 657 человек, по словам главы Минздрава.

По данным оперативного штаба на 16 мая, всего в Дагестане зарегистрировали 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших в результате заболевания. Республика занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.

Курбанов уточнил, почему ведется двойная статистика, а количество зараженных коронавирусом и число заболевших пневмонией считается по отдельности. Гаджиибрагимов ответил, что «это немного не так». «Почему мы говорим [отдельно] о летальных исходах по ковидной инфекции и от внебольничной пневмонии… [статистика ведется] по лабораторным исследованиям, по подтвержденным случаям», — пояснил министр.

Он добавил, что лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. «Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора», — сказал Гаджиибрагимов.

Министр при этом заявил, что людей с внебольничными пневмониями лечат также, как и заболевших COVID-19. Курбанов попросил пояснить разницу в ходе болезни у коронавирусных пациентов и тех, кому диагностировали внебольничную пневмонию. Гаджиибрагимов ответил, что разницы нет. «Ведут этих пациентов практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика», — сказал министр.