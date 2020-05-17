17.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане

11:24 17.05.2020 Фото: pexels
0

По словам главы республиканского минздрава, всего в республике зарегистрировали 13 697 заболевших коронавирусом и внебольничными пневмониями. От воспаления легких умерли 657 человек. В республике коронавирусом заразились 3280 человек.

Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане

Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионеНашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые СШАЕщё 1188 новостей

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

По его словам, в республике зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями. В стационарах, отметил Гаджиибрагимов, находятся более 7 тыс. человек. От внебольных пневмоний в республике умерли 657 человек, по словам главы Минздрава.

По данным оперативного штаба на 16 мая, всего в Дагестане зарегистрировали 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших в результате заболевания. Республика занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.

Курбанов уточнил, почему ведется двойная статистика, а количество зараженных коронавирусом и число заболевших пневмонией считается по отдельности. Гаджиибрагимов ответил, что «это немного не так». «Почему мы говорим [отдельно] о летальных исходах по ковидной инфекции и от внебольничной пневмонии… [статистика ведется] по лабораторным исследованиям, по подтвержденным случаям», — пояснил министр.

Он добавил, что лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. «Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора», — сказал Гаджиибрагимов.

Министр при этом заявил, что людей с внебольничными пневмониями лечат также, как и заболевших COVID-19. Курбанов попросил пояснить разницу в ходе болезни у коронавирусных пациентов и тех, кому диагностировали внебольничную пневмонию. Гаджиибрагимов ответил, что разницы нет. «Ведут этих пациентов практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика», — сказал министр.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Врачи не защищены от вируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выйдут из состава Украины Одесса и Запорожье, допустил сенатор
12:58 17-05-2020
Выйдут из состава Украины Одесса и Запорожье, допустил сенатор
БердскУволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска
12:32 17-05-2020
Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска
БердскЗаразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионе
12:10 17-05-2020
Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионе
Нашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые США
12:01 17-05-2020
Нашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые США
Сбил 10-летнюю девочку и сбежал пьяный водитель в СНТ "Прибой" под Новосибирском
11:55 17-05-2020
Сбил 10-летнюю девочку и сбежал пьяный водитель в СНТ
Бердск"Коронавирусным" бригадам платят деньги от Путина в Новосибирской области? 51 млн рублей выдали 4144 медикам, заявил минздрав
11:38 17-05-2020
Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане
11:24 17-05-2020
Умерли 40 врачей от пневмонии и COVID в Дагестане
Откуда у России уникальное оружие, объяснил Путин
11:16 17-05-2020
Откуда у России уникальное оружие, объяснил Путин
Погиб водитель перевернувшегося в кювет Nissan Cube в Новосибирской области. Пьяной пассажирке хоть бы что
11:09 17-05-2020
Погиб водитель перевернувшегося в кювет Nissan Cube в Новосибирской области. Пьяной пассажирке хоть бы что
БердскУмерла хозяйка Тоби. Ищут хозяина прилично воспитанному беспородному псу под Бердском 3
11:00 17-05-2020
Умерла хозяйка Тоби. Ищут хозяина прилично воспитанному беспородному псу под Бердском