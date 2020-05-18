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Для тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников

15:37 18.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» составил чек-лист того, что можно делать, а что нельзя в Бердске с 12 по 31 мая. Президент отменил нерабочие дни, а губернатор региона продлил самоизоляцию до конца мая.

Для тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников
Бердчане вышли из домов 12 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Для тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников

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С 12 мая в России официально перестал действовать режим нерабочих дней. Так решил Путин. В этот же день губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции в регионе – сначала до окончания режима повышенной готовности в области, но позже он уточнил — режим самоизоляции действует до 31 мая.

Читателям «Курьер. Среда. Бердск» непонятно, можно ли выходить на работу, ведь нерабочие дни закончены Путиным, или стоит сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, как велел губернатор Травников.

Стоит отметить, что режим самоизоляции тоже может объявить Путин, но еще во время своего первого обращения к нации он наделил глав регионов полномочиями самостоятельно корректировать сроки этого режима. Те же полномочия остаются за руководителями регионов и после обращения президента 11 мая. И если нерабочие дни губернаторы регулировать не могут, то они имеют право влиять на сроки режима самоизоляции в зависимости от обстановки с коронавирусом.

«Курьер. Среда. Бердск» разобрался с нововведениями и составил чек-лист того, что можно делать до 31 мая, а что нельзя в Новосибирской области.

1. Можно выходить на улицу для выгула домашнего животного в радиусе 100 метров от дома.
2. Можно выходить в ближайший магазин.
3. Можно выходить в аптеку.
4. Можно ходить на работу, если предприятие не закрыто.

5. Можно выходить из дома в других экстренных случаях.
6. Можно гулять без посещения общественных мест, детских площадок группам не более двух человек или семьям, живущим вместе.
7. Можно заниматься спортом и физкультурой на улице не больше двух человек, соблюдая социальную дистанцию.
8. Масочный режим никто не отменял. В маске нужно заходить во все ведомства и магазины.
9. Открыты продовольственные рынки по всему региону кроме Новосибирска.
10. Разрешили ходить на кладбища.
11. Ограничения работы отдельных предприятий, которые действовали до настоящего момента не меняются.
12. Режим дистанционного обучения в новосибирских школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлен до конца учебного года.
13. Детские сады все еще работают в режиме дежурных групп.

Возможно, вскоре разрешат возобновить работу магазинам непродовольственных товаров.

— Мы не обозначаем конкретную дату, а будем принимать решения оперативно, по мере развития эпидемиологической ситуации: и по отмене режима повышенной готовности, и по отмене режима самоизоляции. То же самое касается и возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям: в зависимости от развития обстановки будем принимать точечные своевременные решения, — подчеркнул губернатор.

Перечень отраслей экономики,

в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности

1

Сфера деятельности, наименование вида

экономической деятельности

Код ОКВЭД 2

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность в области демонстрации кинофильмов

90

59.14

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

деятельность физкультурно-оздоровительная;

деятельность санаторно-курортных организаций

93

96.04

86.90.4

3. Гостиничный бизнес:

деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

4. Общественное питание:

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

образование дополнительное детей и взрослых

85.41

6. Деятельность по организации конференций и выставок:

деятельность по организации конференций и выставок

82.3

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

47.19

47.4

47.5

47.6

47.7

47.82

47.89

Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки заказов, обслуживания навынос, без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей.

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От редакции

Вышли на работу или соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 15 мая 2020 13:36
Нужно, можно, нельзя, разрешается, запрещается, все эти слова - пустой звук. Рекомендуется/не рекомендуется, вот верная постановка вопроса.
Махновец, 15 мая 2020 17:35
"Что уставом не запрещено,то разрешено".
Аноним, 15 мая 2020 17:42
Фото начала 2000х
Аноним, 15 мая 2020 18:55
Какая разница, в чём они там запутались? Что приказали хозяева ВОЗ, что нужно было сказать им сразу. Теперь остаётся только придерживать хорошую мину при плохой игре.
Гость, 15 мая 2020 21:49
Для тех, кто запутался что продлили до 31-го и отменили с 12-го: Теперь работать и свободно гулять не только можно, но и нельзя
Гость, 16 мая 2020 13:11
Ну чО О5 заныли?! Запрещают - плохо, разрешают - О5 не по-вашему?! Вы ж свободные люди?! ЖЫвите как хотите!
Аноним, 17 мая 2020 16:33
Свободных людей нет в России
Аноним, 17 мая 2020 01:36
Для тех кто запутался поясняться: все что можно нельзя, но не факт, что это можно
Александр, 17 мая 2020 08:38
С одной стороны дальше 100 метров от дома не отходить, с другой стороны разрешили гулять везде (и в парках?). Получается, что можно ходить не только в ближайший магазин, но и вообще в любой. Мотивация: я гуляю)). К счастью моё предприятие ни на один день не закрывалось, а самоизоляцию считаю глупостью. Человеку нужны прогулки и свежий воздух. Организм должен сам вырабатывать иммунитет и сопротивляться. А в 4 стенах этого не добиться, особенно пожилым
Аноним, 17 мая 2020 16:36
Имейте совесть - откройте рынок! Все тц втихушку работают, а к рынку прицепились!!

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