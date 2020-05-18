Для тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников

«Курьер. Среда. Бердск» составил чек-лист того, что можно делать, а что нельзя в Бердске с 12 по 31 мая. Президент отменил нерабочие дни, а губернатор региона продлил самоизоляцию до конца мая.

Бердчане вышли из домов 12 мая

С 12 мая в России официально перестал действовать режим нерабочих дней. Так решил Путин. В этот же день губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции в регионе – сначала до окончания режима повышенной готовности в области, но позже он уточнил — режим самоизоляции действует до 31 мая.

Читателям «Курьер. Среда. Бердск» непонятно, можно ли выходить на работу, ведь нерабочие дни закончены Путиным, или стоит сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, как велел губернатор Травников.

Стоит отметить, что режим самоизоляции тоже может объявить Путин, но еще во время своего первого обращения к нации он наделил глав регионов полномочиями самостоятельно корректировать сроки этого режима. Те же полномочия остаются за руководителями регионов и после обращения президента 11 мая. И если нерабочие дни губернаторы регулировать не могут, то они имеют право влиять на сроки режима самоизоляции в зависимости от обстановки с коронавирусом.

«Курьер. Среда. Бердск» разобрался с нововведениями и составил чек-лист того, что можно делать до 31 мая, а что нельзя в Новосибирской области.

1. Можно выходить на улицу для выгула домашнего животного в радиусе 100 метров от дома.

2. Можно выходить в ближайший магазин.

3. Можно выходить в аптеку.

4. Можно ходить на работу, если предприятие не закрыто.



6. Можно гулять без посещения общественных мест, детских площадок группам не более двух человек или семьям, живущим вместе.

7. Можно заниматься спортом и физкультурой на улице не больше двух человек, соблюдая социальную дистанцию.

8. Масочный режим никто не отменял. В маске нужно заходить во все ведомства и магазины.

9. Открыты продовольственные рынки по всему региону кроме Новосибирска.



11. Ограничения работы отдельных предприятий, которые действовали до настоящего момента не меняются.

12. Режим дистанционного обучения в новосибирских школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлен до конца учебного года.

13. Детские сады все еще работают в режиме дежурных групп.

Возможно, вскоре разрешат возобновить работу магазинам непродовольственных товаров.

— Мы не обозначаем конкретную дату, а будем принимать решения оперативно, по мере развития эпидемиологической ситуации: и по отмене режима повышенной готовности, и по отмене режима самоизоляции. То же самое касается и возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям: в зависимости от развития обстановки будем принимать точечные своевременные решения, — подчеркнул губернатор.

Перечень отраслей экономики,

в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности