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Запустили дачные автобусы с 18 мая в Бердске

22:13 18.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но по обычному расписанию маршруты будут работать лишь 4 дня в неделю из-за коронавируса. Посадка в автобусы может быть ограничена из-за обеспечения социальной дистанции.

Запустили дачные автобусы с 18 мая в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запустили дачные автобусы с 18 мая в Бердске

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Дачные автобусы по муниципальным и пригородным маршрутом запустили с 18 мая в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск»сообщили в транспортном отделе администрации Бердска. С сегодняшнего дня автобусы ходят по привычному расписанию. Однако, маршруты будут открыты лишь с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресенье уехать на дачу можно будет только своим ходом.

— При значительном скоплении пассажиров посадка в автобусы может быть ограничена из-за обеспечения социальной дистанции, — уточнили в мэрии сегодня, 18 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин подписал 121 мая указ о продлении режима повышенной готовности на неопределенный срок. Масочный режим в Бердске также продлен. Евгений Шестернин оставил за собой права проверки соблюдения предписаний губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: все пассажиры любого транспорта должны ездить в масках и перчатках. Кроме того, все жители города обязаны носить макси в аптеках, магазинах, органах власти. Иными словами, без маски из дома выходить нельзя.

Напомним, на прошлой неделе, 13 мая, у дачников произошел коллапс — их увез дачный маршрут на водозабор, однако, возвращать их по домам никто не собирался. Все же, огородники плакали от счастья, когда три рейса дачных автобусов развезли их по домам.

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От редакции

Открыли дачный сезон?

Аноним, 18 мая 2020 13:36
Что за бред! А в выходные как добираться? своим ходом это пешком? А как же бабушки!
Аноним, 18 мая 2020 14:01
Именно: в выходные, когда народу больше, личный транспорт.
А бабушкам вообще дача скорее вредна для здоровья, как и сами автобусы в жару.

Кстати, нескончаемый поток машин на водозабор вполне явно свидетельствует что проблем с личным транспортом у дачников нет.
Аноним, 18 мая 2020 14:04
А кто бы думал об этом
Аноним, 18 мая 2020 20:07
"Кстати, нескончаемый поток машин на водозабор вполне явно свидетельствует что проблем с личным транспортом у дачников нет."

Это говорит, что БАТП Бердск абсолютно некомпетентно и за людей не считает 20 обществ, числом в несколько тысяч человек, уже больше десяти лет, потому все едут на перекладных частниках, родственниках и знакомых на дачи на Водозабор! Три скотовоза-ПАЗика, это плевок в дачников водозабора, а не помощь от Бердска!
Аноним, 18 мая 2020 14:33
Не у всех есть личный транспорт. Не которые люди выбираются только на выходных.
Аноним, 18 мая 2020 15:00
есть такси, есть знакомые - примите эти ограничение как данность и жить станет легче и проще
Аноним, 18 мая 2020 21:54
Не 3 ПАЗика , а 4 ПАЗика в рабочий день и 5 автобусов в выходной. И при чем здесь АТП, откройте закон и читайте. Сколько Администрация посчитала нужным запустить автобусов , а также количество рейсов, столько АТП и выполняет. Сейчас все работают по 44Фз. Хватит уже предприятие дерьмом поливать. Автобусов стало больше, в ааждом действуют льготы. Меня все устраивает, я пенсионерка.
Аноним, 18 мая 2020 18:22
Аноним, 18 мая 2020 15:00. Есть такси, есть знакомые. Вы приболели? Как бабуля с пенсией 11 тысяч на такси будет ездить?
Аноним, 18 мая 2020 19:50
Она будет ездить в будние дни или просить детей
Аноним, 18 мая 2020 20:09
"Она будет ездить в будние дни или просить детей"

Чьих? Твоих? Не у всех дети живут в одной области с родителями!
Аноним, 18 мая 2020 20:24
бабуля на пенсии отлично поездит и в будние.
А тому то работает и необходимо именно на выходных ездить - найдет способ
Пип, 18 мая 2020 21:09
Сегодня ехала на 20 автобуса, водитель без маски. Некоторые пассажиры тоже. И даже никаких замечаний от водителя в их адрес
Работник АТП, 18 мая 2020 21:55
Во сколько ехали, и откуда, разберемся.

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