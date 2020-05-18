Запустили дачные автобусы с 18 мая в Бердске

Но по обычному расписанию маршруты будут работать лишь 4 дня в неделю из-за коронавируса. Посадка в автобусы может быть ограничена из-за обеспечения социальной дистанции.

Дачные автобусы вновь запустили в Бердске

Дачные автобусы по муниципальным и пригородным маршрутом запустили с 18 мая в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск»сообщили в транспортном отделе администрации Бердска. С сегодняшнего дня автобусы ходят по привычному расписанию. Однако, маршруты будут открыты лишь с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресенье уехать на дачу можно будет только своим ходом.

— При значительном скоплении пассажиров посадка в автобусы может быть ограничена из-за обеспечения социальной дистанции, — уточнили в мэрии сегодня, 18 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин подписал 121 мая указ о продлении режима повышенной готовности на неопределенный срок. Масочный режим в Бердске также продлен. Евгений Шестернин оставил за собой права проверки соблюдения предписаний губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: все пассажиры любого транспорта должны ездить в масках и перчатках. Кроме того, все жители города обязаны носить макси в аптеках, магазинах, органах власти. Иными словами, без маски из дома выходить нельзя.

Напомним, на прошлой неделе, 13 мая, у дачников произошел коллапс — их увез дачный маршрут на водозабор, однако, возвращать их по домам никто не собирался. Все же, огородники плакали от счастья, когда три рейса дачных автобусов развезли их по домам.