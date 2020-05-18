Выплатить по 10 000 рублей детям 16-17 лет требуют у Путина родители через петицию. Уже 15 000 подписали

Матери возмущены дискриминацией: дети 16-17 лет тоже находятся на иждивении у родителей, им не меньше других нужны еда, одежда, канцтовары, гаджеты, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в сложившихся сложных условиях.

В одном классе могут учиться 15- и 16-летние дети. Но 10 тыс. рублей положены не всем

«Требуем установить единовременную выплату 10 тысяч рублей детям 16-17 лет!» — петиция с таким заголовком появилась на change.org. На 18 часов 18 мая ее подписали около 15 тыс. человек.

-Президент Владимир Путин поддержал семьи с детьми в период пандемии, издав указ о выплате единовременной помощи — 10 тысяч рублей всем детям 3-15 лет. Но дети 16-17 лет тоже находятся на иждивении у родителей, им не меньше других нужны еда, одежда, канцтовары, гаджеты, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в сложившихся сложных условиях, — аргументирует Ангелина Васильева, создавшая петицию, адресованную российскому правительству.

«В одном классе одни дети получают выплату, а другие нет, им не повезло, что только исполнилось 16 лет. Если это ребенок, то чем он отличается от других? Они имеют такие же права! Если помогаете детям, помогите ВСЕМ детям, не достигшим совершеннолетия! Требуем восстановить социальную справедливость, установив также выплаты детям 16-17 лет! Уверена, все родители поддержат данную петицию. Объединимся, чтобы власти услышали наши голоса!» — призывает Ангелина.

Ее поддержала Евгения Черепанова:

-Возмущена до глубины души! Дети 16-17 лет есть не хотят или могут на голодной диете посидеть? Что это такое — одним помогают, а других на произвол судьбы! Мы что не граждане РФ?! Родители этих детей, как и все, пополняют бюджеты регионов и страны, так почему эти дети остались за бортом?!

С ними согласна Enesh Temirbulatova:

-Считаю, обязательно надо выплатить пособие детям до совершеннолетия!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей по поручению Владимира Путина 11 мая имеют возрастные ограничения. Они касаются только детей в возрасте от 3-х до 15 лет включительно. То есть ребенку на 1 июля не должно исполниться 16 лет. Почему именно такой возраст, в президентских инициативах не обосновывается. Но сообщалось, что получить единовременную выплату имеют право семьи более чем на 22 млн детей.

Оформить выплату можно с 12 мая на портале Госуслуг в разделе posobie16.gosuslugi​​​.ru.



Деньги начнут перечислять с 1 июня.