19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились

18:08 19.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 0

Куратор акции «Мы вместе» заверила: все продукты высшего качества. А хозяйственное мыло, которое входит в набор, варят специально для нуждающихся. Его волонтеры забирают прямо с завода.

Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились
Продуктовые наборы по 7 кг уже развозят для бердчан старше 65 лет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились

Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивилисьПаника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница БердскаЕщё 1243 новостей

Всероссийским движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В акции участвуют 76 регионов страны.
Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.

Некоторых читателей «Курьер. Среда. Бердск» смутил тот факт, что стоимость продуктового набора — 500 рублей, а его вес — 7 килограммов. Бердчане предположили, что качество продуктов оставляет желать лучшего.

Однако сегодня, 19 мая, куратор акции «Мы вместе» Юлия Щербина развеяла домыслы о плохом качестве продуктов помощи.

— В продуктовый набор входит литр подсолнечного масла, по килограммам крупы — рис, гречка, макароны, овсянка, чай, хозяйственное мыло, тушенка и сгущенка. Он увесистый, тяжелый. Это оптовые поставки, которые мы уже выкупили. Поэтому набор выходит на 500 рублей. Конечно, если прийти в розничный магазин, набор выйдет на большую сумму. Так как мы покупаем продукты у прямого поставщика и сами фасуем, наборы то и цена на них ниже. По качеству я могу точно сказать, продукты очень хорошего качества. Тушенка и сгущенка свежие, этого года производства. Хозяйственное мыло, которое есть в наборе, варят прямо сейчас специально для нас. Мы его увозим из-под завода. Вопросов к качеству нет никаких. К тому же, скоропортящихся продуктов у нас нет. Крупа вся чистая, нам не стыдно ее выдавать, — рассказала Юлия в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 мая.

По словам куратора акции, все получившие бесконтактным способом продуктовые наборы, рады им. Но бывает и так, что горожане отказываются от продуктовой помощи. Стоит отметить, что выбирать что-то из одной коробки запрещено. Наборы привозят до их получателей в закрытом виде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске — 1036. Заявки обрабатываются и добавляются. В Бердске начали развозить продукты с 15 мая, а закончат 1 июля.

Все продукты сроком годности до конца 2020 года. Помощь будет оказана однократно. Получить набор могут люди в возрасте 65+ лет. Заявку на продуктовый набор можно оставить в мобильном приложении на сайте «Мы вместе 2020», либо в органах соцзащиты. Документального подтверждения не требуется. Волонтерская организация вправе обратиться в органы соцзащиты за проверкой – находится ли человек на своем месте и подходит ли он по возрасту.

По интересующим вопросам можно позвонить в Новосибирскую организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция»по телефону: 8-913-201-006-0.
Волонтеров набирают из числа желающих в возрасте старше 18 лет. Нужно зарегистрироваться на сайте «Волонтеры-медики» и пройти обучение. Каждому волонтеру присваивают ID, по которому он будет идентифицирован.
Для безопасности всем волонтерам выдадут антисептики и маски. Доставка продуктов будет проводится бесконтактным способом. Получатель собственной ручкой должен зафиксировать доставку, волонтер сфотографирует получение коробки для отчета, фото лица по желанию.

Стоит отметить, что из-за продуктовых наборов в Карелии детям-сиротам разгорелся скандал. Детям-инвалидам доставили в коробках по две сосиски, пять картофелин, маргарин и муку, в которой завелись жучки. Чиновники образования не стали проводить закупки, а просто разослали по квартирам не использованные для приготовления продукты.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы получить такой набор?

Аноним, 19 мая 2020 14:22
сайт укажите
Аноним, 19 мая 2020 14:25
Соц защита говорит звоните туда .Мы таких услуг не оказываем .
Аноним, 19 мая 2020 14:25
Нормальные наборы.А тем,кто возмущается,вообще ничего не давать
Аноним, 19 мая 2020 15:03
Очень хотим. Подскажите, куда обращаться
Аноним, 19 мая 2020 18:27
Вот бы всем пенсионерам продукты по таким оптовым ценам

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот
18:45 19-05-2020
Падение яркого метеорита попало на видео в Красноярском крае. Слышали сильный грохот
БердскНарушают режим работы в коронавирус магазин "Ярче" и парикмахерская "Кеша хороший" в Бердске
18:40 19-05-2020
Нарушают режим работы в коронавирус магазин
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России и остался руководить СГК 1
18:19 19-05-2020
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России и остался руководить СГК
БердскРыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин 1
18:17 19-05-2020
Рыдала над телом выпавшей с 5-го этажа матери жительница Бердска. Она вышла ненадолго в магазин
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 8
18:15 19-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете
18:12 19-05-2020
«Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», выпуск Михалкова «БесогонТВ» выйдет в интернете
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 57
18:09 19-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскЧем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились 5
18:08 19-05-2020
Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились
Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes "30 до 30"
18:01 19-05-2020
Молодые богачи Росси: Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров появились в списке Forbes
БердскПаника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска 2
18:01 19-05-2020
Паника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска