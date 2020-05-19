Чем накормили из коробки на 7 кг за 500 руб. в коронавирус жителей 65+ в Бердске. Мы сами удивились

Куратор акции «Мы вместе» заверила: все продукты высшего качества. А хозяйственное мыло, которое входит в набор, варят специально для нуждающихся. Его волонтеры забирают прямо с завода.

Продуктовые наборы по 7 кг уже развозят для бердчан старше 65 лет

Всероссийским движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В акции участвуют 76 регионов страны.

Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.

Некоторых читателей «Курьер. Среда. Бердск» смутил тот факт, что стоимость продуктового набора — 500 рублей, а его вес — 7 килограммов. Бердчане предположили, что качество продуктов оставляет желать лучшего.

Однако сегодня, 19 мая, куратор акции «Мы вместе» Юлия Щербина развеяла домыслы о плохом качестве продуктов помощи.

— В продуктовый набор входит литр подсолнечного масла, по килограммам крупы — рис, гречка, макароны, овсянка, чай, хозяйственное мыло, тушенка и сгущенка. Он увесистый, тяжелый. Это оптовые поставки, которые мы уже выкупили. Поэтому набор выходит на 500 рублей. Конечно, если прийти в розничный магазин, набор выйдет на большую сумму. Так как мы покупаем продукты у прямого поставщика и сами фасуем, наборы то и цена на них ниже. По качеству я могу точно сказать, продукты очень хорошего качества. Тушенка и сгущенка свежие, этого года производства. Хозяйственное мыло, которое есть в наборе, варят прямо сейчас специально для нас. Мы его увозим из-под завода. Вопросов к качеству нет никаких. К тому же, скоропортящихся продуктов у нас нет. Крупа вся чистая, нам не стыдно ее выдавать, — рассказала Юлия в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 мая.

По словам куратора акции, все получившие бесконтактным способом продуктовые наборы, рады им. Но бывает и так, что горожане отказываются от продуктовой помощи. Стоит отметить, что выбирать что-то из одной коробки запрещено. Наборы привозят до их получателей в закрытом виде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске — 1036. Заявки обрабатываются и добавляются. В Бердске начали развозить продукты с 15 мая, а закончат 1 июля.

Все продукты сроком годности до конца 2020 года. Помощь будет оказана однократно. Получить набор могут люди в возрасте 65+ лет. Заявку на продуктовый набор можно оставить в мобильном приложении на сайте «Мы вместе 2020», либо в органах соцзащиты. Документального подтверждения не требуется. Волонтерская организация вправе обратиться в органы соцзащиты за проверкой – находится ли человек на своем месте и подходит ли он по возрасту.

По интересующим вопросам можно позвонить в Новосибирскую организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция»по телефону: 8-913-201-006-0.

Волонтеров набирают из числа желающих в возрасте старше 18 лет. Нужно зарегистрироваться на сайте «Волонтеры-медики» и пройти обучение. Каждому волонтеру присваивают ID, по которому он будет идентифицирован.

Для безопасности всем волонтерам выдадут антисептики и маски. Доставка продуктов будет проводится бесконтактным способом. Получатель собственной ручкой должен зафиксировать доставку, волонтер сфотографирует получение коробки для отчета, фото лица по желанию.

Стоит отметить, что из-за продуктовых наборов в Карелии детям-сиротам разгорелся скандал. Детям-инвалидам доставили в коробках по две сосиски, пять картофелин, маргарин и муку, в которой завелись жучки. Чиновники образования не стали проводить закупки, а просто разослали по квартирам не использованные для приготовления продукты.