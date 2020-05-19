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9 263 новых зараженных COVID-19 выявлено в России. Всего больны 299 941 человек 19 мая

15:00 19.05.2020 Фото: pixabay.com
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Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 545, Подмосковье — 898, Санкт-Петербург — 453, Нижегородская область — 260

9 263 новых зараженных COVID 19 выявлено в России. Всего больны 299 941 человек 19 мая
Коронавирус выявляется по 9 тысяч случаев в сутки в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
9 263 новых зараженных COVID 19 выявлено в России. Всего больны 299 941 человек 19 мая

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9 263 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших — 299 941 человек. Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 545, Подмосковье — 898, Санкт-Петербург — 453, Нижегородская область — 260.

Более 40% (3 988) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умерли 115 человек (за весь период — 2 837), выписаны по выздоровлению — 5 921 человек (за весь период — 76 130).

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