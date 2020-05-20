20.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники «скорой» Искитима

20:19 20.05.2020 Фото: Nso.ru
0

Только в Новосибирске работает более 130 «коронавирусных» бригад. Они все обеспечены средствами защиты. Пострадавшие на работе медработники получат выплаты до 2 млн рублей.

Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники скорой Искитима
В минздраве подтвердили заражение коронавирусом сотен новосибирских медиков
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники скорой Искитима

Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники «скорой» ИскитимаЗапретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID-19, разъяснил РоспотребнадзорЕщё 1258 новостей

В Новосибирской области коронавирусом COVID-19 заразились 254 медицинских работника. Об этом заявила замминистра здравоохранения Елена Аксенова на сессии Совета депутатов Новосибирска сегодня, 20 мая.  Число заболевших медиков существенно выросло — в конце апреля было известно о 79 заразившихся медицинских сотрудниках.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области известно о 1800 случаях заражения коронавирусом, скончались 23 человека на 20 мая.

Главврач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что «каждая бригада скорой помощи, работающая с коронавирусом, обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые регулярно меняются на новые». По словам Большаковой, всего на Станции работает 130 бригад.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заболели коронавирусом медики скорой помощи в Искитиме. Проводится расследование, где медики заболели. Если из-за контакта с ранее выявленными заболевшими, они получат страховку от Путина. Эту информацию 19 мая подтвердил главврач ЦГБ Искитима. Он отметил, что данный факт не скрывает, ведь врачам приходится контактировать с больными COVID-19.

-Вся информация у Роспотребнадзора. Сотрудники скорой помощи среди инфицированных есть. Эпидемиологи будут выяснять, какие контакты у них были, как они заразились коронавирусом. Если будет подтверждено, что медики заразились на работе, они получат стразовую выплату. Это правильно, потому что это профессиональное заболевание и оно всегда расследуется, – рассказал главврач Алексей Кайгородов.

Кроме того, главврач посоветовал всем без исключения обследоваться на коронавирус. Ведь зачастую болезнь проходит бессимптомно. При этом у медиков удовлетворительное состояние здоровья. Они лечатся в инфекционной больнице №11 Новосибирска. Всех больных увезли на лечение в разные дни. Однако Алексей Кайгородов не назвал точную цифру заболевших медиков “скорой”.

Если медицинский работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности. Медикам с инвалидностью первой группы заплатят 2 миллиона рублей, второй группы — 1,3 миллиона, третьей группы — 688 тысяч рублей.

Страховые выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Медики в группе риска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники "скорой" Искитима
20:19 20-05-2020
Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники
Выплачивать по 800 рублей на маски малоимущим и пенсионерам начали в Петербурге
20:05 20-05-2020
Выплачивать по 800 рублей на маски малоимущим и пенсионерам начали в Петербурге
БердскЗапретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID-19, разъяснил Роспотребнадзор 3
19:52 20-05-2020
Запретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID-19, разъяснил Роспотребнадзор
Где отключат горячую воду в Новосибирске 23 мая? Список улиц
19:41 20-05-2020
Где отключат горячую воду в Новосибирске 23 мая? Список улиц
Кто уйдет на пенсию раньше? Предпенсионерам готовят мягкие условия - на отдых досрочно и без стажа 2
19:31 20-05-2020
Кто уйдет на пенсию раньше? Предпенсионерам готовят мягкие условия - на отдых досрочно и без стажа
Жалуются обделенные президентскими выплатами медики из "коронавирусных" бригад в Новосибирской области. Какие выплаты кому положены 3
19:19 20-05-2020
Жалуются обделенные президентскими выплатами медики из
Одобрил закон о госгарантиях для пострадавших в коронавирус предприятий Совфед
19:01 20-05-2020
Одобрил закон о госгарантиях для пострадавших в коронавирус предприятий Совфед
Смягчать ограничение по короновирусу могут 17 регионов. Но в 13-ти остается пугающая обстановка
18:51 20-05-2020
Смягчать ограничение по короновирусу могут 17 регионов. Но в 13-ти остается пугающая обстановка
БердскВ закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев 19
18:42 20-05-2020
В закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев
Много тяжелых больных COVID-19 в Москве, заявил Собянин
18:38 20-05-2020
Много тяжелых больных COVID-19 в Москве, заявил Собянин