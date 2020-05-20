Заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области, подтвердил минздрав. Болеют сотрудники «скорой» Искитима

Только в Новосибирске работает более 130 «коронавирусных» бригад. Они все обеспечены средствами защиты. Пострадавшие на работе медработники получат выплаты до 2 млн рублей.

В минздраве подтвердили заражение коронавирусом сотен новосибирских медиков

В Новосибирской области коронавирусом COVID-19 заразились 254 медицинских работника. Об этом заявила замминистра здравоохранения Елена Аксенова на сессии Совета депутатов Новосибирска сегодня, 20 мая. Число заболевших медиков существенно выросло — в конце апреля было известно о 79 заразившихся медицинских сотрудниках.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области известно о 1800 случаях заражения коронавирусом, скончались 23 человека на 20 мая.

Главврач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что «каждая бригада скорой помощи, работающая с коронавирусом, обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые регулярно меняются на новые». По словам Большаковой, всего на Станции работает 130 бригад.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заболели коронавирусом медики скорой помощи в Искитиме. Проводится расследование, где медики заболели. Если из-за контакта с ранее выявленными заболевшими, они получат страховку от Путина. Эту информацию 19 мая подтвердил главврач ЦГБ Искитима. Он отметил, что данный факт не скрывает, ведь врачам приходится контактировать с больными COVID-19.

-Вся информация у Роспотребнадзора. Сотрудники скорой помощи среди инфицированных есть. Эпидемиологи будут выяснять, какие контакты у них были, как они заразились коронавирусом. Если будет подтверждено, что медики заразились на работе, они получат стразовую выплату. Это правильно, потому что это профессиональное заболевание и оно всегда расследуется, – рассказал главврач Алексей Кайгородов.

Кроме того, главврач посоветовал всем без исключения обследоваться на коронавирус. Ведь зачастую болезнь проходит бессимптомно. При этом у медиков удовлетворительное состояние здоровья. Они лечатся в инфекционной больнице №11 Новосибирска. Всех больных увезли на лечение в разные дни. Однако Алексей Кайгородов не назвал точную цифру заболевших медиков “скорой”.

Если медицинский работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности. Медикам с инвалидностью первой группы заплатят 2 миллиона рублей, второй группы — 1,3 миллиона, третьей группы — 688 тысяч рублей.

Страховые выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования.