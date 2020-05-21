Больной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска

Жизнь Натальи Сергеевой с наступлением инфекции перевернулась с ног на голову. Больше всего она боится бессимптомной болезни, когда от нее смогут заразиться родные.

Пережить время самоизоляции всем непросто

-Только сейчас я поняла, насколько хорошо мы жили до того, как началась пандемия коронавируса. Работали, ходили в гости, не боялись чихающих людей. Знаете, чего я больше всего боюсь? Что подхвачу эту чертову инфекцию, и будет она у меня бессимптомная. И в это время, пока я хожу, дышу, ничего не зная, мои близкие заболеют. Я этого не переживу. Да, непросто сейчас живется. Даже не то что на разные вкусности денег нет, на обычное еще пару месяцев назад питание не хватает. Ну, ничего, подтянем пояски. Но до какого времени их подтягивать? Кто подскажет сроки? Когда мы перестанем бояться, что в маршрутке возле нас сидит больной человек или в магазине тебе дышит в затылок зараженный страшной инфекцией? Господи, не нужно мне никакого благополучия, больших денег. Лишь бы меня, сына и моих близких миновала эта смертельная опасность, — излила душу «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Сергеева.

Жизнь на самоизоляции

Наталья уверена, что во время затянувшейся самоизоляции она оказалась в лучшем положении, чем другие бердчане. Да, она одна воспитывает 16-летнего сына. Но работает. Организация не отправляла своих сотрудников в вынужденные отпуска. Живет в частном доме, и на ней не лежит бремя оплаты за квартиру. Сейчас уже сделаны все посадки, урожай какой-никакой будет. Свои овощи и ягоды — немалое подспорье.

-Всем нужно уяснить, что береженого Бог бережет. Носите маски, мойте без конца руки. Старайтесь как можно меньше бывать в местах с большим скоплением людей. Я так и делаю. Берите пример с некоторых бабушек и дедушек. Была свидетелем такой ситуации. Заходят в маршрутку пожилые супруги. В масках, в перчатках. Бабушка старается сесть впереди, где уже сидят другие пассажиры. Дедушка ее под руку и в конец салона, где нет никого. Пенсионеры у нас самые дисциплинированные. Молодцы. Вот они точно бесцельно по городу не шатаются. Выходят только по неотложным делам. И обязательно с защитой.

Идет на подмогу сухпаек сына

Угораздило же Наталью в разгар коронавируса заболеть. На больничный загремела на три недели. Слава Богу, не COVID-19, восклицает Наталья. Деньги получит не такие, как зарплата, но все-таки получит. С голода с сыном не помрут. Конечно, за время болезни холодильник опустел. Затариться пока не на что. Но неожиданно выручил сухпаек сына, полученный за два месяца в школе.

-Месяц точно можно протянуть. Крупы есть, макароны есть, рыбные консервы, тушенка и сгущенка есть, есть растительное масло. Выживем.

Ждут конца инфекции

-Все перевернулось с ног на голову. Мы жили, строили планы. Сын закачивает 9 класс. Хочет поступать в колледж. Как это теперь будет — ничего не знаем. Скорее закончилось бы все. Так хочется прежней жизни. Да только будет ли она прежней.

О короновирусе

Наталья уверена, что в Бердске подхватить инфекцию гораздо меньше шансов, чем в больших городах. И согласна с теми, кто уверен, что коронавирус приехала в Бердск из других стран и городов.

— Люди беспечны. Знают, что приехали из заразной зоны, и спокойно себе продолжают жить обычной жизнью. Ходят в магазины, к родным и друзьям. А будь они сознательнее — отсидели бы дома. И не пошла бы зараза по Бердску. Отсидели бы они положенные две недели на карантине, может быть и мы не находились на самоизоляции почти два месяца. Все таки нужно было в самом начале вводить очень строгие меры именно к таким людям.