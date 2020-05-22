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Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

22:10 22.05.2020 Фото: pxhere.com
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Для лучшего результата можно зажечь свечи, которые желательно были приобретены в храме. Вслух прочитать первую молитву, вторую произнести шепотом, а третью – про себя.

Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
Святого Николая очень почитают православные верующие
Сюжет: Православные обряды
Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 годаГлавные молитвы, которые нужно прочесть в День Николя Чудотворца 22 маяЕщё 101 новостей

Как правильно просить Николая Чудотворца об исполнении желания, интересует многих людей. Святого Николая очень почитают православные верующие. Поэтому в праздничные дни – 19 декабря и 22 мая, посвященные Николаю Чудотворцу, они просят о привлечении удачи, благополучия и финансовой стабильности.

Какая молитва к святому Николаю Чудотворцу поможет осуществить желание

Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

Святого Николая Чудотворца в христианстве почитают как чудотворца, на Востоке – покровителя путешественников, осужденных и детей-сирот, на Западе – покровителя детей.

Православные верующие считают его самым приближенным к Всевышнему и посредником между Богом и людьми. По этой причине молитвенные слова, направленные к нему, имеют особую силу.

Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

Чтобы любое доброе желание верующего исполнилось, нужно прочесть особую молитву к святому. К Николаю Чудотворцу можно обратиться с просьбой в любой период.

Однако, по мнению многих верующих, чтобы молитвенные слова услышал святой быстрее, можно прочитать их в праздничные дни, посвященные Николаю Угоднику – 19 декабря и 22 мая. Этот период наши предки называли Николаем Зимним и Николаем Летним.

Молитва к святому, которая поможет осуществить мечту:

«Святой Николай, помоги мне в мечтах моих обыденных. Прошу не огорчайся на дерзкую просьбу, однако и е покинь меня в делах повседневных. Все, что во благо попрошу, исполни своей милостью. Если лихое хочу, помоги избавиться от напасти. Пусть все мои мечты праведные осуществятся, а судьба моя счастьем и удачей наполнится. Да будет воля твоя, аминь».

Завершив чтение молитвы, задуматься о своей мечте. Она должна быть доброй и не навлечь беды другим людям, в иной ситуации она не сможет реализоваться.

Как нужно правильно просить святого Николая Угодника об исполнении желания

Чтобы выразить слова благодарности или просьбу, православные люди соблюдают некоторые правила.

Лучше всего обращаться к высшей силе каждый день в утреннее и вечернее время перед тем, как лечь спать. Для молитвы выбрать тихое место, где никто не станет тревожить.

Для лучшего результата можно зажечь свечи, которые желательно были приобретены в храме. Вслух прочитать первую молитву, вторую произнести шепотом, а третью – про себя.

Молитвенные слова лучше знать на память. В период молебна желательно отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, поскольку мысли верующего должны быть чистыми.

В просьбах, обращенных к святому, не должно быть злого умысла, а, наоборот, они наполнены искренностью и добротой.

Источник: rsute.ru

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От редакции

О чем попросите Святого Николая Чудотворца 22 мая?

Аноним, 21 мая 2020 15:22
Сундук золота это злой умысел ?
Аноним, 21 мая 2020 16:34
НВР:
о здоровье моих родных и близких людей
Татьяна, 21 мая 2020 23:13
Информация ценна
Аноним, 21 мая 2020 23:26
НВР:
Подарить мне внуков
Аноним, 22 мая 2020 14:44
Внуков можно и своими руками сделать.
Аноним, 22 мая 2020 00:31
НВР:
Здоровья,денег (ипотека),работу на земле.
Елена, 22 мая 2020 09:55
НВР:
Покоя Здоровья Всем и Храни нас Господь
Елена, 22 мая 2020 10:00
Здоровья и ещё он Николай Угодник знает что у меня на сердце Спасибо ему за помощь нам грешным рабам божьим
Лариса, 22 мая 2020 10:59
Найти работу мужу моему Андрею и согласие рабы Божьей Ирины , сестры моей, на определение её в неврологический интернат. Детям , рабам Божьим Артемию и Арсению здоровья. Мне, рабе Божией Ларисе терпения и смирения. Всем мира и добра!
Аноним, 22 мая 2020 11:08
НВР:
Хотела зарегестрироваться, но получается что такой пользователь уже есть. По той же причине не могу оставить комментарий...
Аноним, 22 мая 2020 11:14
НВР:
Прошу для мужа моего Андрея работы. Рабам Божьим , детям моим Артемию и Арсению здоровья. Сестре Ирине согласия для определения в неврологический интернат. Себе, Рабе Божьей Ларисе , терпения и смирения. Всем мира и добра!
Аноним, 22 мая 2020 11:30
Хочу что бы все больные COVID19 выздоровели и чтобы я сама осталась Пошли нам свою защиту от трудностей и невзгод и дай нам наконец то тепло здоровой, дай мне силы жить и работать и дай мне здоровья, а также, чтобы рядом был любимый человек и здоровья и счастья моим детям и внучкам и всем родственникам и всем , всем людям и дай нам тепла и света и солнца, пусть наступит тёплое лето, мы все так устали от холода, дай нам, пожалуйста тепла и радости,пусть уйдёт от нас эта страшная болезнь Спасибо тебе наш заступник , слава богу и тебе Аминь,да будет так!!!!
Аноним, 22 мая 2020 11:59
НВР:
Я хочу любить и быть любимым, не в чем не нуждаться, не болеть и творить Добро.
Аноним, 22 мая 2020 12:52
НВР:
Прошу, умоляю Святого Николая Чудотворца помочь моим детям! Стать крепко на ноги, здоровья,счастья,долгих лет!
Аноним, 22 мая 2020 12:54
НВР:
О здоровье, мире, благополучии.
Аноним, 22 мая 2020 13:06
НВР:
Успешном поступлении сына в Вуз, и об успехе в работе моей и мужа
Аноним, 22 мая 2020 13:23
НВР:
О здоровье и благополочии моих детей и внуков,родных и близких, о моем.О мире во всем мире
Аноним, 22 мая 2020 13:30
НВР:
Здоровья всем близким, счастья , удачи во всем.семейного благополучия . Доброго разрешения дел судебных
Молю Тебе
Аноним, 22 мая 2020 13:38
Я , РАБА БОЖИЯ,Виктория, прошу у Николая Чудотворца ходить свободно здоровой с открытым лицом и сплоченной с другими людьми,такими же здоровыми и споченными в России, гордыми за свою Родину. Я имею любимую работу, помоги мне быть полезной для людей.Помоги сохранить то, что есть и преумножить.Помоги сохронить любовь и преумножить здоровье.
Аноним, 22 мая 2020 13:41
Хочу поблагодарить господа Бога за здоровье за то что жива и здоровы мои родные и близкие ! Прошу простить мои грехи , прошу и молю у Николая Чудотворца донести до города Боги о просьбе забеременеть и родить здорового ребёнка от любимого человека !!! Во имя отца и сына и святого духа , Аминь
Гость, 22 мая 2020 13:59
Прошу у Николая Чудотворца здоровья Любови и детям Анжеле и Максиму.Прошу мне и детям семейного счастья и благополучия.Для сына Максима прошу жену добрую,умную и хозяйственную девушку.Николушка Угодник,помоги сыну вновь наладить его работу ,чтоб
получать достойный доход.Аминь+++
Аноним, 22 мая 2020 14:00
НВР:
О здоровье моему мужу ,себе и единственной моей наследнице
Мария, 22 мая 2020 15:06
Я, Раба Божия, Мария прошу у Николая Чудотворца любить и быть любимой, не в чем не нуждаться, не болеть
Аноним, 22 мая 2020 15:35
НВР:
Прошу Святого Николая Чудотворца здоровья, мира в душе, себе, своим близким и всем людям. Лежу в онкологическом диспансере, страшная болезнь, поэтому всем прошу смирения, здоровья и радости в жизни.
Аноним, 22 мая 2020 16:02
Просить буду о любви!
Аноним, 22 мая 2020 16:32
НВР:
Переехать в свой дом
Аноним, 22 мая 2020 16:43
НВР:
Здравствуйте. Попрошу о лучшей доли для сына.
Аноним, 22 мая 2020 16:47
НВР:
О счастье чтобы с любимым, все сложилось, ушли все преграды и мы соединились навсегда.Аминь.
Аноним, 22 мая 2020 16:47
Святой Божий Николай Чудотворец, прошу помощи родить здорового ребёнка.
Аноним, 22 мая 2020 16:51
НВР:
Вилли Господа об исцелении сына Илии и получения душевного покоя в жизни. Радости и благополучия во всех его делах. Алилуя
Вера, 22 мая 2020 16:57
Отче Николае, святый угдниче Божий, прошу здоровья для себя и для всех моих детей и внуков. Прошу мира в наших умах и сердцах, в наших домах и государствах. Чтобы открылись все праведные дороги и пути. Ещё прошу, тебя Отче Николае о своей дочери Антонине помоги ей выйти на чистую светлую дорогу, помоги ей бросить пить, укрепи её в трезвении. Благодарю тебя Отче Николае.
Аноним, 22 мая 2020 17:14
НВР:
Чтобы все были здоровы.
Аноним, 22 мая 2020 17:23
НВР:
Прошу,чтобы дочь и внук обрели стабильную работу и успехов им.счасть им прошу.
Аноним, 22 мая 2020 18:25
НВР:
О приобретении жилья
Кристина, 22 мая 2020 18:42
Дай Бог всем здоровья и мне исцеления
Аноним, 22 мая 2020 19:34
НВР:
Прошу простить грехи мои.
Прошу здоровья и блоговолучия для Александра,Ирины,Нины.
Мир Всем.
Аноним, 22 мая 2020 19:51
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Матф.6:19–20)
Православных попов на глентвагенах сие тоже касается.
Аноним, 22 мая 2020 20:08
НВР:
Прошу Николая Чудотворца в восстановлении в армии супруга моего Артема, здоровья всем родным и близким.
Аноним, 22 мая 2020 20:11
Прости меня грешную, не наказывай меня и мою дочку. Прошу Бога ради Николай Угодник, излечить мою дочку от пьянства и пошли ей хорошего христианина, за которого она замуж вышла
Аноним, 22 мая 2020 20:25
НВР:
О ЗДРАВИИ
Аноним, 22 мая 2020 20:28
Прошу Господа, чтобы его тнз "милость" (со слов патриарха Гундяева) обошла стороной меня и моих близких.
Пусть сам патриарх этой "милостью" наслаждается.

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