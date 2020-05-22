Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

Как правильно просить Николая Чудотворца об исполнении желания, интересует многих людей. Святого Николая очень почитают православные верующие. Поэтому в праздничные дни – 19 декабря и 22 мая, посвященные Николаю Чудотворцу, они просят о привлечении удачи, благополучия и финансовой стабильности.
Какая молитва к святому Николаю Чудотворцу поможет осуществить желание
Святого Николая Чудотворца в христианстве почитают как чудотворца, на Востоке – покровителя путешественников, осужденных и детей-сирот, на Западе – покровителя детей.
Православные верующие считают его самым приближенным к Всевышнему и посредником между Богом и людьми. По этой причине молитвенные слова, направленные к нему, имеют особую силу.
Чтобы любое доброе желание верующего исполнилось, нужно прочесть особую молитву к святому. К Николаю Чудотворцу можно обратиться с просьбой в любой период.
Однако, по мнению многих верующих, чтобы молитвенные слова услышал святой быстрее, можно прочитать их в праздничные дни, посвященные Николаю Угоднику – 19 декабря и 22 мая. Этот период наши предки называли Николаем Зимним и Николаем Летним.
Молитва к святому, которая поможет осуществить мечту:
«Святой Николай, помоги мне в мечтах моих обыденных. Прошу не огорчайся на дерзкую просьбу, однако и е покинь меня в делах повседневных. Все, что во благо попрошу, исполни своей милостью. Если лихое хочу, помоги избавиться от напасти. Пусть все мои мечты праведные осуществятся, а судьба моя счастьем и удачей наполнится. Да будет воля твоя, аминь».
Завершив чтение молитвы, задуматься о своей мечте. Она должна быть доброй и не навлечь беды другим людям, в иной ситуации она не сможет реализоваться.
Как нужно правильно просить святого Николая Угодника об исполнении желания
Чтобы выразить слова благодарности или просьбу, православные люди соблюдают некоторые правила.
Лучше всего обращаться к высшей силе каждый день в утреннее и вечернее время перед тем, как лечь спать. Для молитвы выбрать тихое место, где никто не станет тревожить.
Для лучшего результата можно зажечь свечи, которые желательно были приобретены в храме. Вслух прочитать первую молитву, вторую произнести шепотом, а третью – про себя.
Молитвенные слова лучше знать на память. В период молебна желательно отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, поскольку мысли верующего должны быть чистыми.
В просьбах, обращенных к святому, не должно быть злого умысла, а, наоборот, они наполнены искренностью и добротой.
Источник: rsute.ru
о здоровье моих родных и близких людей
Подарить мне внуков
Здоровья,денег (ипотека),работу на земле.
Покоя Здоровья Всем и Храни нас Господь
Хотела зарегестрироваться, но получается что такой пользователь уже есть. По той же причине не могу оставить комментарий...
Прошу для мужа моего Андрея работы. Рабам Божьим , детям моим Артемию и Арсению здоровья. Сестре Ирине согласия для определения в неврологический интернат. Себе, Рабе Божьей Ларисе , терпения и смирения. Всем мира и добра!
Я хочу любить и быть любимым, не в чем не нуждаться, не болеть и творить Добро.
Прошу, умоляю Святого Николая Чудотворца помочь моим детям! Стать крепко на ноги, здоровья,счастья,долгих лет!
О здоровье, мире, благополучии.
Успешном поступлении сына в Вуз, и об успехе в работе моей и мужа
О здоровье и благополочии моих детей и внуков,родных и близких, о моем.О мире во всем мире
Здоровья всем близким, счастья , удачи во всем.семейного благополучия . Доброго разрешения дел судебных
Молю Тебе
получать достойный доход.Аминь+++
О здоровье моему мужу ,себе и единственной моей наследнице
Прошу Святого Николая Чудотворца здоровья, мира в душе, себе, своим близким и всем людям. Лежу в онкологическом диспансере, страшная болезнь, поэтому всем прошу смирения, здоровья и радости в жизни.
Переехать в свой дом
Здравствуйте. Попрошу о лучшей доли для сына.
О счастье чтобы с любимым, все сложилось, ушли все преграды и мы соединились навсегда.Аминь.
Вилли Господа об исцелении сына Илии и получения душевного покоя в жизни. Радости и благополучия во всех его делах. Алилуя
Чтобы все были здоровы.
Прошу,чтобы дочь и внук обрели стабильную работу и успехов им.счасть им прошу.
О приобретении жилья
Прошу простить грехи мои.
Прошу здоровья и блоговолучия для Александра,Ирины,Нины.
Мир Всем.
Православных попов на глентвагенах сие тоже касается.
Прошу Николая Чудотворца в восстановлении в армии супруга моего Артема, здоровья всем родным и близким.
О ЗДРАВИИ
Пусть сам патриарх этой "милостью" наслаждается.