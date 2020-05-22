Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет — заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Ошибки в заявлениях — самая распространенная причина отказов в выплате пособий. Будьте внимательны!

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