Сюжет: Все пособия Путина
Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет — заполняем правильно! Инструкция от ПФР
11:15 22.05.2020
Ошибки в заявлениях — самая распространенная причина отказов в выплате пособий. Будьте внимательны!
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