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Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет — заполняем правильно! Инструкция от ПФР

11:15 22.05.2020 Фото: ПФР
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Ошибки в заявлениях — самая распространенная причина отказов в выплате пособий. Будьте внимательны!

Сюжет: Все пособия Путина
Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет - заполняем правильно! Инструкция от ПФРВыплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, РоссииЕщё 91 новостей

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

Заявление на пособие до 3 лет и от 3 до 16 лет заполняем правильно! Инструкция от ПФР

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