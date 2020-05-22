Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

Христиане считают Николая чудотворцем, он стал известен как покровитель странствующих людей, а также узников и сирот. На Руси преподобный Николай уже стал одним из самых почитаемых святых.

Известно, что двадцать второго мая наши предки отмечали День перенесения мощей преподобного Николая в Бари

В современном мире люди стараются не забывать праздники, которые когда-то отмечали наши предки. Одним из таких праздников является День Николая Чудотворца, который отмечают 22 мая. Стоит подробнее рассказать, кто такой Николай, и как же отмечают это торжество в народе.

История дня Николая Чудотворца

Известно, что двадцать второго мая наши предки отмечали День перенесения мощей преподобного Николая в Бари. Для того чтобы не забивать голову лишней информацией, люди решили сократить название торжества до Дня Николая Чудотворца, тогда как в народе его также называли Николой Вешним. Христиане считают Николая чудотворцем, он стал известен как покровитель странствующих людей, а также узников и сирот. На Руси преподобный Николай уже стал одним из самых почитаемых святых.

Перенесение мощей, которое и отмечают в этот день, произошло в далеком 1087 году. Если изучать подробно это торжество, то можно понять, что люди считали этот день обновленной версией языческого торжества Матери Сырой Земли. Наши предки именно в этот день отправлялись в церковь, чтобы преподнести Николаю яйца, которые были окрашены в разные цвета. Для того чтобы в летний период времени не было засухи, у людей было принято устраивать крестные ходы у собственных колодцев.

Местное празднование этого дня проходит в Бари, в этот момент из гробницы святителя извлекают миро. В настоящее время примерно 65 процентов мощей Николая находятся в базилике Святого Николая в Бари.

Раньше люди очень долго просили Николая, чтобы он порадовал народ в летний период дождями, помимо этого народ просил избавить их от града. Обычно к этому дню люди уже провожали весну и готовились встречать лето, 22 мая было умеренно жарко, но чем ближе подкрадывалось лето, тем сильнее народ опасался засухи летом. Это был самый большой страх людей, ведь в таком случае про все, что люди высаживали так долго и кропотливо — стоит забыть.

Стоит отметить, что зачастую данное торжество отмечают православные славяне, в особенности русские, украинцы и белорусы. Некоторые восточные славяне и крестьяне также считали этот день очень важной датой.

Традиции празднования дня Николая Чудотворца 22 мая

Одна из самых известных традиций этого дня — сжигание у крыльца ветки ольхи. Такой традиции придерживались люди на Русском Севере, также в это время народ выкладывал у дома крест из щепок, это делали для того, чтобы отогнать от своего дома змей. Согласно народным поверьям, если двадцать второго мая лягушки начали громко квакать, стоит ждать хорошего урожая овса.

В некоторых районах преподобный Николай считался покровителем лошадей. Существовала традиция в этот день выгонять коней в «ночное», в это время народ заказывал молебны в конюшне, чтобы преподобный смог защитить силою своей табуны от диких зверей, а также обеспечил животных крепким здоровьем.

По погоде в этот день наши предки судили о том, чего стоит ожидать в ближайшие несколько дней. Говорят, что если над головами грозовые тучи собрались, то ближайшие три-четыре дня будет идти проливной дождь, а если же наоборот, застал ясное небо, стоит ожидать жарких дней в конце мая. Как мы уже говорили, в это время народ провожал весну и встречал лето, поэтому в деревнях проводились подготовительные работы к лету. Люди защищали свой огород от различных вредителей, а также молились преподобному Николаю о том, чтобы он спас их урожая в летний период.

Источник: Пронедра