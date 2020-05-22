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Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

09:17 22.05.2020 Фото: wikipedia.org
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Христиане считают Николая чудотворцем, он стал известен как покровитель странствующих людей, а также узников и сирот. На Руси преподобный Николай уже стал одним из самых почитаемых святых.

Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
Известно, что двадцать второго мая наши предки отмечали День перенесения мощей преподобного Николая в Бари
Сюжет: Православные обряды
Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года

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В современном мире люди стараются не забывать праздники, которые когда-то отмечали наши предки. Одним из таких праздников является День Николая Чудотворца, который отмечают 22 мая. Стоит подробнее рассказать, кто такой Николай, и как же отмечают это торжество в народе.

История дня Николая Чудотворца

Известно, что двадцать второго мая наши предки отмечали День перенесения мощей преподобного Николая в Бари. Для того чтобы не забивать голову лишней информацией, люди решили сократить название торжества до Дня Николая Чудотворца, тогда как в народе его также называли Николой Вешним. Христиане считают Николая чудотворцем, он стал известен как покровитель странствующих людей, а также узников и сирот. На Руси преподобный Николай уже стал одним из самых почитаемых святых.

Перенесение мощей, которое и отмечают в этот день, произошло в далеком 1087 году. Если изучать подробно это торжество, то можно понять, что люди считали этот день обновленной версией языческого торжества Матери Сырой Земли. Наши предки именно в этот день отправлялись в церковь, чтобы преподнести Николаю яйца, которые были окрашены в разные цвета. Для того чтобы в летний период времени не было засухи, у людей было принято устраивать крестные ходы у собственных колодцев.

Местное празднование этого дня проходит в Бари, в этот момент из гробницы святителя извлекают миро. В настоящее время примерно 65 процентов мощей Николая находятся в базилике Святого Николая в Бари.

Раньше люди очень долго просили Николая, чтобы он порадовал народ в летний период дождями, помимо этого народ просил избавить их от града. Обычно к этому дню люди уже провожали весну и готовились встречать лето, 22 мая было умеренно жарко, но чем ближе подкрадывалось лето, тем сильнее народ опасался засухи летом. Это был самый большой страх людей, ведь в таком случае про все, что люди высаживали так долго и кропотливо — стоит забыть.

Стоит отметить, что зачастую данное торжество отмечают православные славяне, в особенности русские, украинцы и белорусы. Некоторые восточные славяне и крестьяне также считали этот день очень важной датой.

Традиции празднования дня Николая Чудотворца 22 мая

Одна из самых известных традиций этого дня — сжигание у крыльца ветки ольхи. Такой традиции придерживались люди на Русском Севере, также в это время народ выкладывал у дома крест из щепок, это делали для того, чтобы отогнать от своего дома змей. Согласно народным поверьям, если двадцать второго мая лягушки начали громко квакать, стоит ждать хорошего урожая овса.

В некоторых районах преподобный Николай считался покровителем лошадей. Существовала традиция в этот день выгонять коней в «ночное», в это время народ заказывал молебны в конюшне, чтобы преподобный смог защитить силою своей табуны от диких зверей, а также обеспечил животных крепким здоровьем.

По погоде в этот день наши предки судили о том, чего стоит ожидать в ближайшие несколько дней. Говорят, что если над головами грозовые тучи собрались, то ближайшие три-четыре дня будет идти проливной дождь, а если же наоборот, застал ясное небо, стоит ожидать жарких дней в конце мая. Как мы уже говорили, в это время народ провожал весну и встречал лето, поэтому в деревнях проводились подготовительные работы к лету. Люди защищали свой огород от различных вредителей, а также молились преподобному Николаю о том, чтобы он спас их урожая в летний период.

Источник: Пронедра

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