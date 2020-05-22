Из 500 проверенных предприятий на 9 составили протоколы в коронавирус в Бердске. Одно кафе закрыли

Рейды проводятся каждый день инспекцией из специалистов мэрии, Роспотребнадзора и полиции на соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

Проверено около 500 организаций

С 6 мая администрацией проводится ежедневные совместные рейды администрации и Роспотребнадзора и полицией на проверку предприятий и организаций города на соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

Замначальника управления экономразвития Бердска Евгений Абельганс пояснил,что особое внимание уделяется наличию у сотрудников индивидуальных средств защиты (масок, перчаток), термометров, журналов термометрии, наличие антисептиков для обработки рук сотрудников и на входе.

Убираться помещение должно каждое два часа в торговых залах, на кассах, должны обрабатываться корзины, входные ручки. Наличие разметки для соблюдения социальной дистанции для посетителей.

— В целом, большинство руководителей потребительского рынка и промышленности с пониманием относятся к требованиям санитарно-эпидемиологического характера и исполняют их в полном объеме. В некоторых организациях имеются незначительные замечания, которые устраняются либо при проведении контрольных мероприятий, либо в конце рейда. Нет грубых нарушений на предприятиях потребительского рынка, — отметил Евгений Абельганс.

С предприятиями сначала велась разъяснительная работа на предупреждение пресечения нарушений. Было проверено около 500 организаций. С 6 мая в результате рейдов привлечено к административной ответственности 9 организаций. Нарушения были выявлены в трех кафе, кондитерской, трех магазинах, супермаркете и парикмахерской. Из этих организаций вынесено судебное решение и приостановление деятельности по общепиту около ГУМа. По остальным составлены административные протоколы.

— Не зафиксированы случаи,когда мы приходили на предприятие и полностью отсутствовали маски, перчатки, дезсредства. В каждом предприятии города они имеются. Мы призываем носить индивидуальные средства защиты и в целом, грубых нарушений не зафиксировано,- подчеркнул Евгений Александрович.

Штрафы за нарушение соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции на физических лиц от 50 000 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц 200-500 тыс.рублей. Приостановление деятельности на срок до 90 суток.