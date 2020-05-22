Отменяется празднование Ураза-Байрам из-за COVID-19 у мусульман Бердска. Здоровье дороже

Карим Худжабеков рассказал, что все мусульмане молятся каждую секунду, чтобы у всех все было хорошо. Праздник они отметят в кругу семьи без совместного намаза. К сожалению, в Бердске нет мечети. Или к счастью.

В 2020 году мусульмане отметят Ураза-Байрам в кругу семьи

Отменяется празднование мусульманского праздника Ураза-байрам из-за коронавируса, которое наступит в воскресенье, 24 мая. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков, здоровье дороже, однако, все мусульмане Бердска каждый день осуществляют молитвы и намазы. Напомним, с 23 апреля по 23 мая мусульмане держали пост. Этот месяц называется Рамадан — он девятый месяц мусульманского лунного календаря, являющийся одним из самых почитаемых у мусульман и требующий строгого соблюдения поста.

— Отмечать не будем праздник. Здоровье дороже. Все запрещено. Намаз совершает каждый в своем доме. Мы каждую секунду молимся, чтобы у всех все было хорошо, — рассказал Карим Тимурович в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 мая.

Напомним, каждый день в течение месяца Рамадан запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин обратился к единоверцам по случаю окончания священного месяца Рамадан и наступления праздника Ураза-Байрам. Духовный лидер мусульман России призвал верующих соблюдать все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса и молить Создателя об исцелении сотни тысяч человек с диагностированным Covid-19 по всему миру. Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин подчеркнул о необходимости провести праздник Ураза-Байрам в кругу семьи, отметив, что Трансляция праздничного богослужения из Московской Соборной мечети будет доступна на телеканале Россия — 1 и официальных сайтах СМР и ДУМРФ.

В прошлые года около 1000 мусульман Бердска совершали торжественный утренний намаз на территории спорткомплексе «Восток».