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Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса и заявил о стабилизации эпидобстановки в России

20:36 22.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент отметил, что ослабление ограничений не должно сопровождаться с рисками новых заражений коронавирусной инфекцией, что «закрепить успехи» в борьбе с COVID-19. И поручил увеличить масштабы тестирования.

Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса и заявил о стабилизации эпидобстановки в России
Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке провел Владимир Путин 22 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса и заявил о стабилизации эпидобстановки в России

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В режиме видеоконференции Президент провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Вступительное слово на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Дословно

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте!

Давайте начнём работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов, учёных оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса как в целом по стране, так и в каждом регионе России.

Это позволяет нам всем оперативно и своевременно реагировать на динамично меняющуюся ситуацию, на возникающие проблемы, оказывать субъектам Федерации необходимую поддержку в реализации их планов по постепенному выходу из режимов ограничений, а в случае если обстановка пока сложная, принимать решения по экстренной и дополнительной федеральной помощи, по локализации рисков распространения эпидемии.

Так, на этой неделе детально рассматривали ситуацию, как вы знаете, в Республике Дагестан. Был принят целый ряд конкретных мер: это строительство силами Минобороны медицинского центра инфекционного профиля, который затем будет передан республике, – позднее мы приняли решение возвести ещё два временных госпиталя для оказания экстренной помощи людям; проведение МЧС мероприятий по санитарной обработке, включая социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей. По линии Минздрава республике оказывается помощь с медицинскими кадрами, – мне Татьяна Алексеевна [Голикова] докладывала, что замминистра здравоохранения должен был туда выехать, не знаю, расскажет сегодня, происходит это или нет, – бригадами медицинских специалистов, а также дополнительная помощь, связанная с поставками необходимого оборудования и лекарств.

Прошу сегодня отдельно остановиться на том, как выполняются все эти поручения, как складывается ситуация в Дагестане и других субъектах Федерации, где обстановка пока сложная и требует нашего особого, постоянного внимания.

Что считаю важным отметить сегодня, прежде чем перейдём к докладам. По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, – надеюсь, мы сегодня услышим ваше мнение, уважаемые коллеги, ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть.

Так, если ещё неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 процента, то сегодня он составляет 3,5 процента. При этом крайне важно, что такое снижение идёт на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведённых тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжёлых осложнений и ставить затем барьеры на пути распространения инфекции. За последние две недели общее число проведённых тестов увеличилось почти на три миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки.

Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Повторю, скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупреждён об угрозе для него и для его близких.

Ещё раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей. Всё это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ.

В этой связи отмечу ещё один значимый факт. Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надёжности и прочности. Из 165 тысяч специализированных коек, развёрнутых для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, это, как мы видим, около 66 процентов. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности.

При этом – вновь обращаю внимание – необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров.

Сейчас, уважаемые коллеги, хотел бы услышать ваше мнение о том, что называется, где мы находимся, услышать ваши оценки того, что сделано, и результаты того, что сделано, и, конечно, очень бы хотелось услышать мнение экспертов, представителей врачебного сообщества о перспективах развития ситуации.

Но вначале передаю слово Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой, которая возглавляет соответствующую структуру – штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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От редакции

Все хорошо или все плохо?

Covid-19, 22 мая 2020 21:01
"...выявлять болезнь на ранних стадиях.."
Это у них называется, когда тест якобы положительный, а человек здоров, как конь! В зомбоящике их называют "бессимптомно больными" и таких, согласно статистике - 50% от всех заболевших!
Вот уж действительно: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят".
Аноним, 22 мая 2020 22:10
НВР: И то и это, смотря для кого.
Для властей - все хорошо.
Для народа - все плохо.
Аноним, 22 мая 2020 21:37
Голикова возглавляет российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
А кто в Бердске возглавляет местный штаб и почему от него нет никаких отчетов перед народом?
Хотя бы не страницах КСБ.
Аноним, 22 мая 2020 21:54
Скрытая опасность ковида - это действие властей против народа. Да даже не скрытая, а самая главная.
Иван, 22 мая 2020 22:21
А что же он о первой волне не предупреждал? Когда он в рай пойдёт?

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