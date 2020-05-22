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Первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир» показал свою эффективность

21:27 22.05.2020 Фото: pexels
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Отмечается, что по итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) «Авифавир» продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых побочных эффектов.

Первый российский препарат от COVID 19 «Авифавир» показал свою эффективность
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первый российский препарат от COVID 19 «Авифавир» показал свою эффективность

Рост смертей от коронавируса в мае предсказала Голикова. Статистика смертности в России объективная и полнаяПервый российский препарат от COVID-19 «Авифавир» показал свою эффективностьЕщё 1292 новостей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир», сообщает пресс-служба компании 22 мая.

«Авифавир» — первый российский препарат прямого антивирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) «Авифавир» продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых побочных эффектов.

«Авифавир» демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими препаратами, которые проходят в настоящее время испытания в России и за рубежом. РФПИ и «ХимРар» тесно сотрудничают как с ведущими медицинскими учреждениями, так и государственными регулирующими органами. Рассчитываем получить одобрение на выпуск «Авифавира» в ближайшем будущем», — добавил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минздрав России одобрил финальный этап испытаний препарата с увеличением количества пациентов до 330.

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От редакции

Нашли лекарство от коронавируса?

Аноним, 22 мая 2020 21:32
Первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир» показал свою эффективность так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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