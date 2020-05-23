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Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая

17:13 23.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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Обе вновь заболевшие находились в списке контактных с теми, у кого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Смертельных случаев от коронавируса в Бердске нет.

Заразившимися COVID 19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая
Двое вновь выявленные зараженные коронавирусом за сутки на 23 мая — пожилые женщины
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразившимися COVID 19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 23 мая в Бердске выявили еще двух зараженных коронавирусом. Всего  в городе официально зарегистрировано  32 случая больных COVID-19.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», двое новых заболевших — женщины.Одной из них 70 лет, второй — 84. Обе вновь заразившиеся находились в списке контактных с теми, у кого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 на 23 мая в городе находятся 107 человек, в том числе 19 детей. За все время пандемии 10 бердчан вылечились от коронавирусной инфекции.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 71 бердчанином, сами обратились 36 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.

За последние сутки на 23 мая в Бердске выявлены еще два человека с положительным анализом на COVID-19. Таким образом в городе на сегодняшний день официально зарегистрировано 32 заразившихся коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выписаны из больниц 10 бердчан после выздоровления.

Смертельных случаев у коронавирусных больных среди жителей Бердска нет.

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От редакции

Коронавирус поражает людей любого возраста?

Аноним, 23 мая 2020 10:31
Район проживания новозараженных можете указать? Это важно для здоровых людей.
Аноним, 23 мая 2020 10:51
это все тщательно скрывается,а то вдруг вы придете и начнете самоуправство.А то,что эти ходили и везде разносили заразу,зная,что контактировали с зараженными,то это ничего
Аноним, 23 мая 2020 10:58
Бердск. Написано же.
Людмила, 23 мая 2020 11:15
У пенсионеров вечеринка была что ли? Сказано было сидеть по домам, а они все перезаражались от ранее заболевших. Вроде возраст и ум должен быть
AGGA, 23 мая 2020 12:49
А еду да лекарства ты им носить будешь?
Не в пенсионерах дело, а в их взрослых детях, которые забивают на дедов и не помогают.
Возили б им домой все, что надо, общались бы с ними почаще по ватсапу, да на дачу на своей машине вывозили хоть раз в неделю - проблем бы куда меньше было. А то ж большинство только деньги с дедов тянут.
Аноним, 23 мая 2020 11:46
Ну так надо меньше шарить я по магазинам, ездить в муниципальных автобусах на дачи и стоять в очередях в кассы РКЦ. Как ни придёшь-очереди из одних пожилых людей!
Аноним, 23 мая 2020 11:49
Интересная статистика-всего в Бердске заболело 32 человека, вылечилась 10, смертей нет. А где остальные 22 человека? Если лечатся, то как то долго слишком! Не верю этим данным ни на 1%!
Аноним, 23 мая 2020 12:13
НВР:
Конечно

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