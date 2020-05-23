Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая

Обе вновь заболевшие находились в списке контактных с теми, у кого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Смертельных случаев от коронавируса в Бердске нет.

Двое вновь выявленные зараженные коронавирусом за сутки на 23 мая — пожилые женщины

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 23 мая в Бердске выявили еще двух зараженных коронавирусом. Всего в городе официально зарегистрировано 32 случая больных COVID-19.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», двое новых заболевших — женщины.Одной из них 70 лет, второй — 84. Обе вновь заразившиеся находились в списке контактных с теми, у кого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 на 23 мая в городе находятся 107 человек, в том числе 19 детей. За все время пандемии 10 бердчан вылечились от коронавирусной инфекции.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 71 бердчанином, сами обратились 36 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.

За последние сутки на 23 мая в Бердске выявлены еще два человека с положительным анализом на COVID-19. Таким образом в городе на сегодняшний день официально зарегистрировано 32 заразившихся коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выписаны из больниц 10 бердчан после выздоровления.

Смертельных случаев у коронавирусных больных среди жителей Бердска нет.