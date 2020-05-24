Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан — деньги идут в регионы

По 5000 рублей получают дети, рожденные с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.. По 10 000 рублей получат дети с российским гражданством при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Деньги идут из резервного фонда Правительства российской

Федерации бюджетные ассигнования

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 мая 2020 г. № 1370-р МОСКВА



1. В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации бюджетные ассигнования:а) в размере 24949334 тыс. рублей — на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.;б) в размере 197209800 тыс. рублей — на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).2. Результатом предоставления бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является численность детей, семьи которых получили выплаты в 2020 году:а) не менее 1,6 млн. детей — в возрасте до 3 лет;б) не менее 19 млн. детей — в возрасте от 3 до 16 лет.

постановление о детских выплатах в 2020 году по 5000 и по 10000 рублей