24.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан — деньги идут в регионы

16:59 24.05.2020 Фото: pixabay.com
3 1

По 5000 рублей получают дети, рожденные с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.. По 10 000 рублей получат дети с российским гражданством при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан деньги идут в регионы
Деньги идут из резервного фонда Правительства российской
Федерации бюджетные ассигнования
Сюжет: Все пособия Путина
Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан деньги идут в регионы

Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан — деньги идут в регионы99 заявлений за 6 дней лично принесли в пенсионный фонд и МФЦ на пособия от Путина родители БердскаЕщё 93 новостей

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 мая 2020 г. № 1370-р МОСКВА

1. В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда Правительства Российской
Федерации бюджетные ассигнования:
а) в размере 24949334 тыс. рублей — на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.;
б) в размере 197209800 тыс. рублей — на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
2. Результатом предоставления бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является численность детей, семьи которых получили выплаты в 2020 году:
а) не менее 1,6 млн. детей — в возрасте до 3 лет;
б) не менее 19 млн. детей — в возрасте от 3 до 16 лет.

постановление о детских выплатах в 2020 году по 5000 и по 10000 рублей

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже подали заявление?

Аноним, 23 мая 2020 22:07
НВР:
Да
Аноним, 24 мая 2020 11:11
Подать то подали,а вот выплаты еще не получили. Когда начнут перечислять то?
Наташа, 24 мая 2020 12:02
Выплаты начнут перечислять с 1 июня.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
17:43 24-05-2020
2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 120
17:38 24-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Пропавшую без вести 5-летнюю девочку ищут 440 человек у реки в Мурманской области
17:30 24-05-2020
Пропавшую без вести 5-летнюю девочку ищут 440 человек у реки в Мурманской области
Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае - июне 2020 года 28
17:30 24-05-2020
Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае - июне 2020 года
60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?
17:29 24-05-2020
60% родителей не знают, где самое безопасное место для ребенка в машине. А вы знаете?
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа 9
17:28 24-05-2020
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа
"Дайте мне кило!" Рецепт счастья раскрыл хозяин фабрики мороженого в Сирии
17:28 24-05-2020
БердскОткрыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске 2
17:24 24-05-2020
Открыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года 33
17:21 24-05-2020
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года
"Отдыхать" в обсерваторах за свой счет будут бесцельно приехавшие в Крым туристы 3
17:19 24-05-2020