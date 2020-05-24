Постановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан — деньги идут в регионы

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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 мая 2020 г. № 1370-р МОСКВА
Федерации бюджетные ассигнования:
а) в размере 24949334 тыс. рублей — на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.;
б) в размере 197209800 тыс. рублей — на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
2. Результатом предоставления бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является численность детей, семьи которых получили выплаты в 2020 году:
б) не менее 19 млн. детей — в возрасте от 3 до 16 лет.
постановление о детских выплатах в 2020 году по 5000 и по 10000 рублей
Да