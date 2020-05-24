Более 2000 человек заразились короанавирусом в Новосибирской области. Есть зараженные в большинстве районов. Лечат больных в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Заразившимися COVID-19 под №33 и 34 оказались ребенок 8 лет и женщина 83 лет в Бердске за сутки на 24 мая. Оба были в контакте с ранее заболевшими. Всего на 24 мая болеют COVID-19 — 34 человека в Бердске.

Пока нет сводки по региону, но напомним, что по данным оперативного штаба на 11 утра 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались 2 женщины – 70 и 60 лет.

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.