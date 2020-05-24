Больная COVID-19 косметолог принимала пациентов, заявил мэр Междуреченска. Ищут контактировавших с ней

Ее госпитализировали в больницу Новокузнецка из Междуреченска. Сейчас в городе официально зарегистрировано 8 зараженных коронавирусной инфекцией.

В домашних условиях распространяла коронавирус косметолог

На 23 мая в Кузбассе обнаружили 15 человек, у которых подтвердился коронавирус. Из них четыре пациента — из Междуреченска. Несколько человек подхватили коронавирус в больницах Новокузнецка. Там они проходили лечение.

«В трех случаях это бывшие пациенты медучреждений из Новокузнецка или люди, которые находились с ними в контакте. А вот источник заражения ещё одной женщины выяснить не удалось», — сообщил мэр Междуреченска Владимир Чернов в своем блоге в социальной сети 21 мая.

Горожан направили в инфекционную больницу Новокузнецка для лечения.

Как пояснил Владимир Чернов, еще один человек с коронавирусом — женщина-косметолог. Она продолжала принимать клиентов на дому. Её местоположение выяснить не удалось. Специалисты разыскивают женщину, а также круг ее общения.

«Городской штаб, полиция, Роспотребнадзор отрабатывают круг контактных лиц для локализации распространения. Таким образом, на 23 мая 2020 года на территории города выявлено восемь заболевших», — пояснили в пресс-службе администрации Междуреченска.

Впрочем, в instagram Чернова ответили о косметологе, якобы принимавшем клиентов на дому:

-Тот самый «косметолог-домушник» моя мама — Красулина Наталья Борисовна. И она не работала на дому, а вела свою деятельность в частном кабинете. Последние две недели она была дома и не работала. В предполагаемый инкубационный период она выходила пару раз на работу. Я прошу откликнуться ее пациентов, с которыми не удалось выйти на связь, и сдать анализ на covid-19. Мама, в свою очередь, очень переживает за тех с кем она контактировала. Как только ее тест на этот вирус дал положительный результат, ее СРАЗУ ЖЕ госпитализировали в Новокузнецк. И сейчас она находится под чутким контролем врачей.