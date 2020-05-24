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Зараженных COVID-19 в России меньше статистики? Считают неправильно, заявил доктор Мясников

12:05 24.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Он объяснил, как правильно считать зараженных коронавирусом. По его словам, в настоящее время инфицированными являются лишь те, кто заразился за последние две недели.

Зараженных COVID 19 в России меньше статистики? Считают неправильно, заявил доктор Мясников
По словам Мясникова, тяжелое течение вызываемых коронавирусом болезней наблюдается в среднем у 10% пациентов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Зараженных COVID 19 в России меньше статистики? Считают неправильно, заявил доктор Мясников

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Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ № 71 Александр Мясников разъяснил, как правильно расшифровывать статистические данные об инфицированных коронавирусом. Соответствующую запись в субботу он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, в действительности в России наблюдается меньшее количество зараженных, чем приводится в официальной статистике. Это, как утверждает врач, объясняется тем, что коронавирус «живет» в организме человека 7-14 дней. Исходя из этого, на данный момент инфицированными являются лишь те российские граждане, кто заразился за последние две недели. При этом все остальные перенесшие коронавирусную инфекцию, за исключением тяжелых больных в реанимации, уже приобрели иммунитет, считает доктор.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифру — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так! Итак, за две последние недели у нас около 130 тыс. инфицированных. Остальные 200 тыс. — не инфицированы, не больны, они здоровы и иммунны» — написал Мяснисков.

Он также добавил, что, по его подсчетам, на данный момент тяжелое течение вызываемых коронавирусом болезней наблюдается в среднем у 10% пациентов.

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От редакции

Доктор прав?

Аноним, 24 мая 2020 12:10
Мясников ранее с экрана телевизора заявлял, что КОВИД не страшнее гриппа. Теперь сделал очередное "открытие".
Думаю будет правильно, чтобы он не путал людей снять с него обязанности "Ковидного Левитана". Пускай данные по ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ковид озвучивают ведущие новостей.

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