Находится в СИЗО сын депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 мая

Адвокат и Овсеп Овсепян ждут окончания производства судебных экспертиз, на основании которых уже будут приниматься процессуальные решения. Пока все без изменений, сообщил Игорь Штанг.

Инцидент произошел в марте 2020 года

Продолжает находиться в СИЗО обвиняемый в нападении на HR-специалиста в Академгородке Максима Борщева сын депутата от «Единой России» Михаила Овсепяна из Бердска. Напомним, сына депутата Овсепа Овсепяна задержали по горячим следам, его отправили в СИЗО. Овсепяну младшему инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК РФ — нанесение тяжких телесных повреждений, и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. По словам Максима, сын депутата напал на него и нанес три удара ножом в живот. Жителя Академгородка срочно госпитализировать и прооперировали — у него был поврежден желудок.

— Пока ожидаем окончания производства судебных экспертиз, на основании которых уже будут приниматься процессуальные решения. Пока все без изменений, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Овсепа Овсепяна Игорь Штанг сегодня, 25 мая.

Судебное заседание по продлению и изменению меры пресечения в отношении доверителя Игоря Штанга еще не назначено. Но слушание должно состояться до конца этой недели.

В свою очередь пострадавший Максим Борщев сделал следующее заявление на своей странице в Facebook.

— Официально заявляю о том, что никакой политической подоплеки в этом деле не было и нет. Адвокаты Овсепянов сейчас пытаются притянуть в дело то, чего никогда не было, и вытащить из банального бытового преступления какую-то политическую подоплеку. Проблема только в том, что господин Овсепян на данный момент является депутатом городского совета города Бердска от партии «Единая Россия». До произошедшего я даже не был знаком с этими людьми и не знал кто они такие, и говорить о политической составляющей этого дела просто нет смысла. Эти люди должны ответить за совершенное ими уголовное преступление, -написал Борщев 10 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в отношении Максима Борщева, пострадавшего от рук сына депутата Бердска Михаила Овсепяна, возбудили уголовное дело 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам новосибирский HR-специалист:

— Случилось событие, наступления которого я опасался и из-за вероятности которого я придал широкой огласке произошедшее со мной. Налицо использование административного ресурса. Сегодня стало известно о возбуждении в отношении меня уголовного дела по статье 139 УК РФ о том, что я якобы ворвался в квартиру Овсепянов, что в корне не соответствует действительности. Данный факт я расцениваю как возможное использование адвокатом Овспеяна М. О. Штангом И.В. своих контактов. Возбуждение уголовного дела по надуманным основаниям сейчас будет использоваться для всяческого очернения меня. В настоящее время по данному обвинению мы готовим жалобу в суд, которая будет подана в ближайшее время, — пишет Максим Борщев.

Напомним, в апреле 2020 года Максим Борщев рассказал, что депутат и его сын напали на него с ножом 29 марта. По словам мужчины, он находился в квартире друзей в новосибирском Академгородке и услышал настойчивый стук в дверь. В дверной глазок он увидел соседа снизу, который уже начал спускаться обратно. Мужчина пошел за ним, чтобы проверить, в чем дело, рассказал он. О семье Овсепянов до происшествия он ничего не знал.

— Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — написал Борщев в фейсбуке. — Тут дверь в квартиру открылась (дверь открывается наружу), и (опускаю некоторые подробности, которые только для следствия) из квартиры на меня вылетел этот сосед и затем его сын. Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру».

— Причины такого поведения данных лиц, закончившиеся нападением, мне непонятны. Могу только предполагать, что данным людям что-то не понравилось, возможно им показалось, что было шумно, но это не важно: я считаю, что вооруженное нападение с ножом на человека оправдывать нельзя ни при каких обстоятельствах», — заявил Борщев в фейсбуке.

Другая сторона медали

Адвокат Овсепа Овсепяна и Михаила Овсепяна Игорь Штанг подтвердил сегодня, 7 мая, факт возбуждения уголовного дела в отношении Максима Борщева.

— Уголовное дело в отношении Борщева возбуждено по части 2 статьи 139 УК РФ 6 мая. Это незаконное проникновение в жилище совершенное с применением насилия. На наш взгляд, на сегодняшний день дана надлежащая правовая оценка действиям указанного лица. В принципе, это процессуальное решение, которое принято органом следственного комитета, в том числе подтверждает показания моих доверителей о противоправности действия Борщева, который проник к ним в жилище, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Штанг.

Что касается меры пресечения в отношении Борщева, то такой информации у адвоката нет. Однако, Игорь Владимирович предположил, что с учетом санкции, Максим Борщев может «попасть» максимум под подписку о невыезде.

— Овсеп Овсепян также находится под стражей в следственном изоляторе. Мы ожидаем окончания назначенных судебных экспертиз. По результатам которых, органом следствия будет даваться правовая оценка его действиям. В том числе с учетом вновь полученных обстоятельствах о противоправных действиях Борщева, — отметил Игорь Штанг.

Стоит отметить, что сын депутата-единоросса будет находиться в СИЗО до 29 мая. До этого срока и с учетом следственных экспертиз станет ясно, поедет ли Овсепян-младший дом в конце мая.

Стоит отметить, что защита семьи Овсепян еще не видела заключение судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о характере степени тяжести телесных повреждения, Игорь Владимирович говорить не может. Задержанный Овсеп Овсепян по факту причинения ножевого ранения Борщеву показаний не дает.